 

Личное: “Пусть будет тестом на понимание”

08.03.2023, 15:00, Разное
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Отсутствие эмпатии приводит к тому, что человек всех раздражает.

Когда с эмпатией большие проблемы, это видно сразу, по первому абзацу письма.

Но если у человека нет эмпатии, сам он обычно считает, что эмпатии нет у других, поэтому другие и не могут с ним общаться.

И такие люди очень любят делиться секретами общения.

Разбирайте сами это глубоководное чудовище.

Здесь глупостей больше, чем слов.

vitsel

Здравствуйте, Эволюция! Добавьте пожалуйста в друзья, хочу оставить комментарий под постом Подарки не в тему.

Сам комментарий прикладываю, пусть он и будет тестом на понимание вашего блога.

Комментарий:

Возможности рыбацких ходов есть.

Героиня недовольна качеством подарков, скорей всего она считает, что раз автор сильно финансово не вкладывается, а дарит ей только символические подарки, то значит надо объяснить Глупыше как надо вкладываться. Героиня подсознательно чувствует, что это выход из границ, но все равно решается.

Начинает героиня с щипцов “Не надо ничего дарить”, потом автор уточняет что не так, все ли ок у них. Тут он делает все правильно. Дальше героиня видя, что автор не понимает ее намеков берет скалку и огревает ею автора, что подарки плохие и подключает Училку, чтобы объяснить что подарки нужны, но правильные и полезные.

И вот тут героиня совсем вываливается из границ. Скорее всего тут можно со стороны автора была сделать мини-пику, ответить с сарказмом что-то вроде “Хорошо, раз романтика тебе не нужна, то все подарки дальше буду согласовывать и с тобой, и с подругой, и с мужем твоим, вдруг он такое же подарит”. И тут поле было точно на стороне автора, героиня начала бы оправдываться и дальше бы скорее всего осознала бы что была неправа.

Автор этого не сделал, но и дальше были возможность рыбацких ходов так как героияня снова вышла из границ.

На фразе героини “А жене как дарил?” автор мог ответить “а ты женой моей быть хочешь?”
И дальше снова ситуация была на стороне автора, если бы героиня сказала бы “Да, хочу”, то можно было дальше обсуждать развод и тд, это был большой шар и шаг со стороны героини.

А если бы героиня ответила бы отрицательно или неопределенно, то автор мог тут вполне уже обидеться и сделать пику, например так: “Я люблю тебя и хочу тебя удивлять и делать твою жизнь лучше. Но раз для тебя я никто, то тогда действительно лучше подарки вообще не дарить”.

И после этого уже героини пришлось делать вложения, чтобы компенсировать свои косяки.

Но в итоге вместо этого он сам ее огрел скалкой “Ты мне не жена”, и теперь сам чувствует себя виноватым.

Источник: Эволюция


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