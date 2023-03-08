 

FOX News – американский суд разрешил трансгендерам соревноваться с женщинами в пауэрлифтинге

08.03.2023, 14:05, Разное
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Суд штата Миннесота обязал национальную ассоциацию пауэрлифтинга США допускать трансгендеров к соревнованиям против биологических женщин. Причиной послужило дело о дискриминации, которое выиграла атлет-трансгендер. Профессиональные спортсмены в недоумении. «Спортсмен поднимает вес, соответствующий полу, с которым родился», — объяснил президент федерации пауэрлифтинга в эфире Fох News.

Суд в Миннесоте вынуждает национальную ассоциацию пауэрлифтинга США допустить трансгендерных женщин к соревнованиям против биологических женщин. В решении суда говорится, что ассоциация пауэрлифтинга «заставляла человека притворяться, что он кто-то другой», а это идёт вразрез с законом о правах человека в Миннесоте, с её давней политикой. Ассоциация пауэрлифтинга рассматривает возможность аппеляции. 

К нам присоединяется Пол Босси, президент федерации пауэрлифтинга 100 raw. Доброе утро, Пол. 

ПОЛ БОССИ: Привет, Анджела, как дела?

Хорошо. Как вы отреагировали на это? 

ПОЛ БОССИ: О, Боже, это ужасно. Меня это очень расстроило. И многие женщины-атлеты в нашей организации тоже расстроились. Женщина, которая столько трудилась, чтобы добиться результатов. А подобные перемены не только разрушат пауэрлифтинг, но и затронут и другие виды спорта. 

Я знаю, что у вас есть деление на категории. Есть весовые категории, есть деление по возрасту. Если 45-летняя женщина соревнуется с 45-летним биологическим мужчиной, то очевидно, что она проиграет, верно? 

ПОЛ БОССИ: Да, здесь даже сомнений никаких нет. Несколько лет назад у нас был случай, а работаем мы уже около 24 лет. И вот у нас был всего один случай, когда женщина-трансгендер хотела принять участие в соревнованиях. Так вот она пришла и сразу побила четыре мировых рекорда. Нам пришлось всё это отменить. 

Согласно правилам, спортсмен поднимает вес, соответствующий полу, с которым он родился. И мы, конечно, не хотим никого дискриминировать, готовы разрешить любому брать вес, если им хочется. Но ведь надо быть членом организации. По стране существует около 15 организаций. Какие-то проходят проверку, какие-то нет. Какие-то со специальным оборудованием, другие без. Есть из чего выбрать. Решаешь, что тебе подходит, и вперёд. 

Я знаю, что это случилось 27 февраля. Джей Си Купер, атлет-трансгендер, одержал победу в суде по делу о дискриминации против Ассоциации пауэрлифтинга США. Вы говорите, что это несправедливо. А что говорят другие спортсмены, они тоже расстроены? 

ПОЛ БОССИ: Ну что же, девятый раздел был придуман не просто так (раздел IX — федеральный закон, запрещающий дискриминацию по половому признаку. — ИноТВ). И неспроста существует разделение на мужские и женские категории. По природе мужчины сильнее, у них на 67 процентов больше мышечной массы. У них больше тестостерона, вещества, производимого нашим организмом, которое стимулирует работу мышц. 

Мы все знаем, почему мужчины успешны в этом спорте. Да возьмите любой другой вид спорта. Показатели мужчин будут значительно выше женских. Мировой рекорд среди мужчин в становой тяге достигает 1100 фунтов (около 498 кг. — ИноТВ), а среди женщин крайне редко можно встретить вес выше 400 фунтов (около 181 кг. — ИноТВ). 

У нас есть мальчики-подростки, которые берут вес в 500-600 фунтов (226-272 кг. — ИноТВ). А самая титулованная женщина-атлет в нашей организации взяла вес примерно в 450 фунтов (204 кг. — ИноТВ), а она номер один. 

Потрясающе. Хорошо, Пол, спасибо, что были с нами, мы очень ценим это. 

ПОЛ БОССИ: Спасибо.

Дата выхода в эфир 06 марта 2023 года.


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