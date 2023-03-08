Пользователи голосового помощника Google теряют к нему интерес

Портал Android Authority провел опрос и выяснил, что почти половина владельцев смартфонов готовы отказаться от “Google Assistant” в пользу поисковой системы Bing с нейросетями ChatGPT.

Соответственно, 42% заявили, что отказались бы от “Google Ассистента” и перешли бы на поисковую систему Bings. 29% сказали, что перешли бы с “Google Ассистента” на Bing, если бы он работал на умных колонках.

Пользователям нравится функциональность ИИ Bings, поэтому Microsoft может рассмотреть возможность его интеграции в другие устройства. Около 29% опрошенных Android Authority респондентов заявили, что не перейдут на Bing, так как их полностью устраивает Google Assistant.

Главное преимущество Google Assistant – возможность использовать голосовые команды для управления умным домом. Многие считают, что поисковая система Microsoft с нейронной сетью работает медленнее, чем Googles.Однако чуть менее 70% респондентов отметили заинтересованность в Bing по сравнению с “Google Ассистентом” для различных устройств.