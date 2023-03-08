Мнение: Плата за смерть – 10 дней одного года

По многим параметрам нынешняя бойня является уникальной в истории не только РФ, но и СССР, по крайней мере, за последние 70 с лишним лет. Во-первых, по некоторым оценкам (например, США), потери РФ-войск уже превысили в несколько раз (!) совокупные потери ВС как России, так и всего СССР за все войны, не считая ВОВ: про Афганистан, например, ходит цифра в 14 тысяч убитых за все 8 лет всей афганской кампании – и то ведь та война осталась зарубкой в памяти народа; тут всего за год, по американским оценкам, под сто тысяч – и тишина. Хотя уже и Вики пишет прямо:

“По оценке CSIS, на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляют 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных ДНР и ЛНР и наемников ЧВК “Вагнер”). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой вместе взятых. Темп потерь также значительно превышает потери в прошлых войнах – в Чечне российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане – 130-145, в Украине – 5-5,8 тысяч убитых в месяц”.

Но уникальна эта “военная операция” еще и в ином отношении: какая-то ни с чем не сообразная, просто невероятная по всем прежним историческим меркам ЩЕДРОСТЬ российского государства в отношении собственных солдат и офицеров. Выплаты, особенно в условиях привычной российской “работающей бедности” – просто царские, а главное, их размер абсолютно непривычен для жителей, особенно – российской “глубинки”, где все последние годы и 25-30 тысяч в месяц считались вполне “нормальной” зарплатой, а за увечья или даже гибель на рабочем месте хорошо если платили 300-500 тысяч рублей, а точнее – хорошо, если вообще что-то платили…

И тут вдруг – аттракцион неслыханной щедрости: 200-300 тысяч в месяц – зарплата солдата, за ранение – 3 миллиона, за гибель… Раньше думали, что 7 млн., но Дмитрий Девол в своем тг-канале приводит какие-то и вовсе умопомрачительные цифры:

“…реальные выплаты родственникам за убитого кондотьера на Украине – более 12 миллионов рублей. 5 миллионов они получают согласно указу Пыни от 5 марта 2022 года, еще до 2,5-2,9 миллионов платит страховая компания (а все военнослужащие застрахованы) и до 4,5 миллионов путинок отслюнявит ведомство тувинского наполеона Шойгу. Это уже около 12-12,5 миллионов рублей. Плюс большинство регионов РФ выплачивает еще от себя около 1-2 миллионов за труп ландскнехта”.

Верится в 12 млн., безусловно, с трудом. Точнее – не верится вообще в то, что что-то платят. Опять же – пока еще живо множество людей, заставших войну в Афганистане; тогда, как все помнят, за убитого в Афгане богатый СССР не платил вообще НИЧЕГО, хорошо хоть похороны шли за казенный счет; и, более того, никто ничего и не ждал. Такая же история – с погибшими во время войны в Чечне (ее, впрочем, тоже очень долгое время запрещали называть войной). Всё было БЕСПЛАТНО.

И тут вдруг – потекли рекой миллионы. Простой подсчет. Если зарплата (как у огромного количества жителей РФ) в районе 30 тыс. рублей в месяц, то в год это выходит 360 тысяч, а 12 млн., получается, это весь доход человека за более чем 30 (тридцать!) лет самоотверженного труда. Как, с чего вдруг РФ выкладывает такие деньги? И в то, что их действительно платят, можно было бы сколько угодно сомневаться – однако у нас есть довольно четкий критерий: тишина в пабликах. Если бы государство достаточно массово “кидало” мобилизованных и их родственников с выплатами – в пабликах точно стоял бы шум, бушевали бы скандалы. Однако за год шума почти не было – приходится поверить, что деньги в самом деле в основном ПЛАТЯТ.

Итак: с одной стороны – величайшие потери, с другой – беспрецедентные выплаты за эти потери. Но – пока всё сходится. Примем условно 12 млн. р. за 200 тыс. долл., примем число убитых за 70 тыс. чел., получаем выплаты за год в 14 млрд. долл. Сумма большая, но если и впрямь только в марте 2022 года РФ получала доход в день от экспорта нефтегаза в 1,2 млрд. долл., то годовой “расход” на убитых составит “всего” выручку за 10 дней.

Что, видимо, многое объясняет.