 

Гребущий деньги лопатой Михайлов отказался от помощи стилистов: Я одеваюсь сам

08.03.2023, 4:49, Разное
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К своим 53-м годам сладкоголосый брюнет стал одним из самых востребованных артистов России. Его приглашают на мероприятия, платят баснословные суммы за живые выступления, снимают в шоу. В общем, Стас Михайлов, можно сказать, гребет деньги лопатой, но в некотором плане живет не как многие отечественные звезды.

Каким же удивительным фактом для публики стало то, что, несмотря на прекрасное финансовое состояние и публичность, музыкант не кичится брендовым вещами в отличии от некоторых своих коллег по творческому цеху. “Человек может быть (красиво) одет, и никто не скажет, какой бренд на нем”, – сказал певец в разговоре с Пятым каналом.

Более того, Стас Михайлов давно не придает огромное значение такому понятию как мода. Он его для себя, так сказать, отменил. Собственно, поэтому артист решил отказаться от помощи стилиста. “Я одеваюсь сам”, – гордо заявил покоритель женских сердец. При выборе одежды последнее, на что опирается музыкант, это стоимость, ведь она не влияет на красоту или качество вещи.

С такими установками певец создал собственные аксессуары для дома в коллекции “Все для тебя”. Их теперь может купить любой желающий причем по очень доступной цене. Ведь вкус, по его мнению, это не всегда высокая стоимость.

“Я не считаю, что это должно быть что-то сверхдорогое”, – поделился Стас Михайлов.


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