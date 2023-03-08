WSJ – серьёзные препятствия не дают США вступить в открытый конфликт с Россией и Китаем

Вашингтон не готов к прямому военному столкновению с Москвой и Пекином по ряду причин, считает корреспондент The Wall Street Journal Майкл Гордон. Среди прочего, по его словам, Соединённые Штаты серьёзно отстают от своих «основных соперников» в создании подводных лодок и гиперзвукового оружия. Кроме того, американскому правительству приходится тратить ресурсы на украинский конфликт, отмечает журналист.



AP

«Пять лет назад, после десятилетий борьбы с повстанцами на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, США вступили в новую эру соперничества великих держав с Китаем и Россией. Америка ещё не готова, и на её пути есть серьёзные препятствия», — пишет корреспондент The Wall Street Journal Майкл Гордон.

Корпоративная консолидация американской оборонки привела к сокращению количества производителей оружия. Верфи с большим трудом строят подводные лодки, которые, по словам ВМС, необходимы для противодействия более крупному военно-морскому флоту Китая, а разработчики оружия спешно пытаются нагнать Пекин и Москву в разработке гиперзвуковых ракет, отмечает автор статьи.

Затяжные конфликты за рубежом отбили у американцев желание поступать на военную службу, что может грозить вооружённым силам Вашингтона нехваткой численного состава. Вдобавок США приходится отвлекаться и тратить ресурсы на украинский конфликт, обращает внимание журналист.

На Ближнем Востоке и в Афганистане Соединённые Штаты имели явное превосходство в воздухе и боролись с плохо экипированным противником, что давало им возможность контролировать ход войны. Конфликт с Китаем был бы совсем другим. Американцам пришлось бы использовать свои азиатские базы и порты, находящиеся под атакой, и им потребовалось бы рассчитывать на длинные и потенциально уязвимые маршруты снабжения, подчёркивает Гордон.

Прогноз вашингтонского Центра стратегических и международных исследований также выглядит не очень оптимистично для США. Его прошлогодние «настольные» учения, имитирующие нападение КНР на Тайвань, показали, что у американской стороны закончились бы противокорабельные крылатые ракеты большой дальности в течение недели.

После распада СССР Соединённые Штаты казались «неуязвимыми». Более того, даже сегодня вооружённые силы страны по-прежнему «боеспособнее основных противников», считает автор статьи.

Впрочем, существует вероятность, что Вашингтону придётся «вести войну на два фронта» с ядерными державами — Россией и Китаем. Вдобавок боевые действия могут распространиться на Арктику, где Москва обладает явным преимуществом по количеству ледоколов и портов, отмечает Гордон.

Между тем ежегодные увеличения военных расходов «повысили смертоносность» китайских ВВС, ракет и подводных лодок. НОАК стала современнее благодаря усовершенствованным методам подготовки. Кроме того, по информации Минобороны США, Поднебесная разрабатывает оружие и другие средства для уничтожения спутников противника, а её хакеры представляют угрозу для инфраструктуры противника.

Стремясь ответить на новый вызов, Пентагон расширил присутствие на Филиппинах и в Японии. При этом он разработал новую тактику, которая призвана рассредоточить американские силы и сделать их «менее привлекательной целью» для всё более мощных ракет Китая.

Годовой бюджет Минобороны США на исследования и разработки также увеличился до рекордно высокого уровня — $140 млрд. Военные изучают передовые технологии, которые, как они надеются, позволят службам мгновенно обмениваться данными о целях, чтобы воздушные, наземные, морские и космические силы, находящиеся на расстоянии в тысячи миль друг от друга, могли действовать согласованно.

Тем не менее многие из передовых систем вооружений, которые, по мнению Пентагона, изменят расстановку сил на поле боя в его пользу, не будут готовы до 2030-х годов. Поэтому повышается риск того, что у Китая может «возникнуть соблазн» начать действовать до того, как усилия США принесут плоды, заключает Гордон.