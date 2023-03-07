Зачесываем назад или укладываем только передние пряди. Какие прически не нанесут вреда волосам и выглядят стильно

Если часто делать укладку и использовать стайлинговые средства, то можно быстро испортить волосы. Чтобы этого не произошло, нужно давать локонам отдых и не делать сложных причесок. Рассматриваем варианты причесок, которые легко сделать за пару минут и которые не навредят волосам.

С зачесом назад

Если у вас короткая стрижка, тогда можете поступить следующим образом.

Зачешите все волосы назад, после чего нанесите немного геля на виски и на макушку.

У вас получится сильная и элегантная прическа, которая нынче в тренде.

Кудри

Помойте голову и заплетите волосы в мелкие косички. Дайте локонам высохнуть естественным образом. Например, можете проделать подобные манипуляции на ночь.

Тогда наутро у вас буду упругие симпатичные кудряшки, и вам не придется ничего подкручивать с помощью утюжка. Подобный способ создания прически можно использовать как на длинные, так и на средние волосы.

Укладка передних прядей волос

Можно сделать укладку частично. Например, красиво уложить челку шторку или прядки по обе стороны от лица спереди. Можете использовать утюжок для создания крупных локонов или более мелких завитков.

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А можете по старинке использовать бигуди. Накрутите прядку на бигуди, предварительно ее намочив. Дайте волосам высохнуть естественным путем либо используйте фен с прохладным воздухом (чтобы не пережигать волосы горячим). Снимите бигуди и наслаждайтесь результатом.

Сухой шампунь

Если у вас не очень чистые волосы, но при этом стрижка короткий боб, тогда можете поступить следующим образом. Разделите локоны на прямой пробор, нанесите немного сухого шампуня. С помощью утюжка по желанию можете немного подкрутить кончики или оставить укладку как есть.

Использование аксессуаров

В плане укладки порой очень выручают заколки. Вы можете сделать симпатичную милую прическу, зафиксировав часть локонов слева или справа с помощью невидимок или украшенных зажимов.