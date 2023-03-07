 

БЕЛТА – Лукашенко уверен, что Зеленский знал о подготовке диверсии в Белоруссии

07.03.2023, 18:40, Разное
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Александр Лукашенко уверен, что Владимир Зеленский знал о подготовке диверсии в отношении российского самолёта на аэродроме под Минском. Как передаёт «БЕЛТА», белорусский президент отметил, что такие операции не проводятся без согласования с руководством. Лукашенко также отметил, что события в Белоруссии и террористическая атака в Брянской области РФ являются звеньями одной цепи.


AP

Александр Лукашенко уверен, что Владимир Зеленский знал о подготовке диверсии в отношении российского самолёта на аэродроме под Минском. Как передаёт «БЕЛТА», белорусский президент отметил, что такие операции не проводятся без согласования с руководством.

«Вывод один. Я ещё как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент. Гнида потому, что он бегает вокруг Белоруссии, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: «Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем». На что я говорил: «Мы не собираемся нападать». — «Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединённых Наций, что вы на нас не нападёте». Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен», — заявил Александр Лукашенко.

Как отмечает портал, Лукашенко сообщил о задержании террориста украинских спецслужб и его пособников, которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолёта ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском. Лукашенко заявил, что готовили диверсанта представители СБУ, при  этом использовались самые высокие технологии. 

«То, что мы увидели, реализуя операцию в Белоруссии, — это действительно было что-то невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутирован (так говорят в КГБ) на нашу территорию», — рассказал белорусский президент.

Он также акцентировал внимание на том, что события в Белоруссии были связаны с терактом в Брянской области России.

«Даже если бы что-то случилось с этим самолётом, он не единственный. Всё было рассчитано на средства массовой информации. И всё было увязано, как звенья одной цепи, — у нас теракт, в Мачулищах, и в Брянской области, когда диверсионно-разведывательная группа с территории Украины — около 40, а может, больше, мерзавцев — зашли, расстреляли мирных граждан, ранили ребёнка. Это были звенья одной цепи. Чтобы продемонстрировать Западу, на что они ещё способны. Деньги же нужны», — заявил Лукашенко.


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