Сода, перекись, уксус или соль – отбеливаем зубы в домашних условиях или обращаемся к профессионалам

Можно без преувеличения сказать, что о белоснежной улыбке мечтают все люди. И это реально, если использовать эффективные методы отбеливания. Существуют два основных варианта: стоматологическое и домашнее. В этой статье пойдет речь о способах, а также о плюсах и минусах каждого типа отбеливания.

Причины потемнения эмали зубов

В первую очередь хочется обратить ваше внимание на то, по какой причине зубы могут потерять свою белизну. Это потребление пищи с красителями, напитков (кофе, крепкий чай) в больших количествах.

Также негативно влияют на цвет эмали вредные привычки, в частности курение. Возрастные изменения в организме также могут быть «видны» на зубах. Поэтому в первую очередь надо внимательно следить за чистотой полости рта, регулярно чистить зубы, как минимум ополаскивать полость рта после каждого приема пищи. Стоматолог должен стать вашим лучшим другом, раз в год надо проходить профилактический осмотр.

Вы можете отбелить зубы в домашних условиях, и на каждом из способов мы остановимся более подробно.

Сода

Сода является очень эффективным средством для отбеливания зубов. Соедините ее в равных количествах с соком лайма и почистите этой смесью зубы, используя зубную щетку. Также можно обойтись без сока лайма, используйте соду и воду для приготовления пастообразной смеси. Производите круговые движения щеткой, процедура должна длиться от 3 до 5 минут, периодичность — не чаще раза в неделю. Сода является агрессивным абразивным средством, поэтому будьте с ней осторожны. Не прижимайте щетку слишком сильно, чтобы не повредить эмаль, также не затрагивайте десны, чтобы их не травмировать. После первой процедуры десны могут немного кровоточить, в этом нет ничего страшного (с непривычки это бывает), однако в следующий раз прилагайте меньше усилий.

Перекись водорода

Можно использовать перекись водорода в качестве жидкости для полоскания. Добавьте в стакан воды столовую ложку перекиси и полощите полость привычным для вас способом. Вместе перекиси можно использовать яблочный уксус, он также помогает в отбеливании зубов.

Также не перебарщивайте, поскольку активный кислород из раствора окисляет все поврежденные ткани, а это означает, что жидкость попадет на ранки и трещинки на деснах, что может спровоцировать негативную реакцию. Исключите передозировку, чтобы избежать химического ожога.

Поваренная соль

Это также очень простое и эффективное средство для отбеливания зубов и избавления от налета на поверхности языка. Сделайте кашицу из соли и воды, нанесите смесь на щетку и почистите зубы круговыми движениями, по такому же принципу обработайте язык. Зубы станут белее, язык – чище, а бонусом станет избавление от неприятного запаха изо рта.

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Мята и кокос

Отличным средством для отбеливания зубов и устранения пятен с поверхности является смесь из масла кокоса и листиков мяты. Измельчите несколько листьев, затем добавьте несколько капель кокосового масла так, чтобы образовалась консистенция сметаны. Используйте средство как зубную пасту. Такой способ привлекателен тем, что его можно применять практически ежедневно.

Банановая кожура

Очень эффективное и абсолютно безвредное средство для отбеливания зубов. После того как вы полакомитесь бананом, протрите поверхность зубов внутренней частью банановой кожуры. Продолжительность процедуры, как и периодичность, произвольная, точнее, чем дольше и чаще, тем лучше. После следует прополоскать полость рта водой. Перед потреблением рекомендуется тщательно помыть банан.

Клубника и земляника

Эти вкусные и очень полезные ягоды также могут помочь вам сделать свою улыбку белоснежной. Возьмите две столовые ложки пюре и соедините с половиной чайной ложки соды. Нанесите приготовленное средство на поверхность зубов (не чистить, а просто нанести) и оставьте на 3-5 минут. После этого нужно сполоснуть рот водой. Этот метод отбеливания можно использовать 2-3 раза в неделю.

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Горчичное масло

Масло обладает антиоксидантными свойствами, соль также является очень полезной для организма в целом. Смесь двух продуктов может принести огромную пользу в отбеливании зубов и оздоровлении десен. В столовую ложку горчичного масла добавьте небольшую щепотку соли. В течение 3-5 минут чистите зубы с применением элементов массажа (используя легкие круговые движения), после чего сполосните рот водой.

Ним

Это дерево называют благословенным, а также способным исполнять желания. Ваше желание обладать белоснежной улыбкой исполнится, если вы будете регулярно протирать поверхность зубов веточкой нима или использовать отвар для полоскания рта. Листья и веточки можно приобрести в специализированном магазине по продаже товаров аюрведы.

Куркума

Многие наверняка удивятся тому, что желтая куркума способна отбеливать зубы. На самом деле так оно и есть. Нанесите немного порошка на влажную зубную щетку и почистите этим средством зубы. После ополосните полость рта водой. При регулярном использовании (1-2 раза в неделю) этого способа вы с удивлением отметите, что пожелтела ваша зубная щетка, а вот зубы стали белыми и гладкими.

Стоматологическое отбеливание

Стоит предупредить о том, что при использовании домашних отбеливателей надо быть очень осторожным. Даже такие, на первый взгляд, безопасные ингредиенты, как соль, сода, уксус и перекись водорода, могут стать опасными для здоровья зубов и десен. Например, если зубы не подвергались лечению длительное время, а на деснах есть какие-то повреждения, отбеливание в домашних условиях может быть опасным. Поэтому обязательно обратитесь за консультацией к врачу, прежде чем выбирать себе оптимальный способ отбеливания.

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Если же вы считаете, что домашние способы не будут столь эффективными (на самом деле это опасение не является беспочвенным), можно обратиться в стоматологическую клинику. Сегодня есть много разных способов отбеливания, и на каждом из них мы остановимся более подробно.

Механический способ отбеливания

На зубы направляется мощная струя воздуха и жидкости, в которой содержатся абразивные частицы. Скорее, здесь речь идет не об отбеливании, а о снятии налета. Процедура не очень дорогая, но достаточно эффективная. Эмаль осветляется на 2-3 тона, однако действие не слишком длительное.

Лазерное отбеливание

Перекись водорода не способна проникать глубоко вовнутрь, поэтому в домашних условиях эта процедура не будет столь эффективной. А суть процедуры лазерного отбеливания состоит во взаимодействии луча и перекиси, и в ней очень много плюсов. Цвет осветляется на 8-10 тонов, сама процедура длится не более 40 минут, она относительно безвредная и безболезненная. Также плюсом является длительность удерживания эффекта. К минусам можно причислить достаточно высокую стоимость, при непрофессиональном выполнении наличие ожогов, повреждение эмали и повышение ее чувствительности. Также стоит отметить, что при постоянном курении эффект процедуры равняется нулю.

Фотоотбеливание

Выполняется при помощи светодиодных, галогенных ламп и ультрафиолетовых светильников. Преимуществом является длительный эффект (от одного года до трех лет), быстрое достижение результата и безопасность метода. К отрицательным моментам относится повышенная чувствительность в первое время после процедуры, достаточно высокая цена и отсутствие отбеливания на пломбах, винирах, протезах и пр.

Химическое осветление, эндоотбеливание

Химическое осветление дает быстрый результат, процедура безболезненна и безопасна. Среди минусов – риск ожогов, раздражения или реактивности со стороны эмали.

Преимуществом эндоотбеливания является эффективность и результативность (отбеливание на 10-12 тонов), длительный результат и относительно низкая стоимость. Среди минусов – необходимость замены старых пломб, использование бормашины, несколько посещений врача и повышение хрупкости зубов при частом использовании метода.