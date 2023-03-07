Дегустация ухи, игровые и концертные программы ждут гостей фестиваля «Рыбинская рыбалка – 2023» ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Дегустация ухи, игровые и концертные программы ждут гостей фестиваля «Рыбинская рыбалка – 2023»

07.03.2023, 9:09, Афиша
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Мероприятие пройдет 11 марта в акватории Рыбинского водохранилища в поселке Каменники.

– «Рыбинская рыбалка» давно вышла за рамки спортивной программы. Это полноценный и уже полюбившийся многим гостям и местным жителям фестиваль, где можно весело и интересно провести время со своей семьей или с коллегами по работе, – рассказал и. о. директора департамента туризма Максим Цветков. – Это яркий пример событийного туризма, который делает наш регион еще более привлекательным для отдыха. Недаром на поддержку и развитие событийного туризма ориентирован национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».

В программе фестиваля – соревнования по рыбной ловле на мормышку, традиционный конкурс на лучшую уху, веселые старты для взрослых и детей, тест-драйв вездеходной техники от местного производителя, игровые и концертные программы. Торжественное открытие фестиваля запланировано на 8.30, награждение победителей – на 14.00.

– Начнется гуляние театрализованным представлением. Далее гости и участники праздника смогут выбрать более интересную для себя зону, или посетить несколько. Затем начнут работать различные тематические площадки — спортивные, творческие и гастрономические, – отмечают организаторы.

Принять участие в соревнованиях по рыбной ловле могут сборные и семейные команды. Лучшие будут определены в нескольких номинациях: «Самый большой улов» (по весу), «Самая большая рыба», «Самая маленькая рыба», «Самый опытный участник» (по возрасту), «Самый молодой участник». Женские и детские команды смогут завоевать призы в специальных номинациях.




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