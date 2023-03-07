«Аэрофлот» перевёл в неприкасаемые 67 бортпроводников, распространявших слухи о якобы существующей кастовой системе

«Аэрофлот» объявил о завершении служебного расследования слухов о том, что в компании якобы существуют касты для бортпроводников.

Было установлено, что все подобные утверждения – всего лишь домыслы, не имеющие никакого реального основания.

Компания установила, что в распространении клеветнических измышлений участвовали в том числе и её сотрудники. За это 5 человек были уволены без права восстановления, а ещё 62 бортпроводника, распространивших или лайкнувших клеветнические посты, переведены в неприкасаемые.

– Отныне они будут летать только на региональных авиарейсах, они также лишены права первыми начинать разговор с более высокоранговыми бортпроводниками, им запрещено входить в служебные помещения и святилища «Аэрофлота» без особого разрешения, – говорится в пресс-релизе.

Компания также планирует ввести особую форму одежды для таких бортпроводников, а пока с них сорвут фирменную атрибутику и запретят им пользоваться общей посудой. В службе безопасности компании строго предупредили, что за дальнейшее распространение домыслов о мнимой кастовой системе, будут вводиться ещё более жёсткие санкции вплоть до запрета пользоваться колодцами «Аэрофлота».

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