 

“Ни одного ни осталось”: огорченная вдова сообщила о пропаже бесценных костюмов Кобзона

07.03.2023, 9:10, Разное
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В Музее Москвы открылась выставка “Дом моделей. Индустрия образов”. Она посвящена столетию первого ателье мод и знакомит с историей главных в стране Домов моделей, в которых работали популярные советские дизайнеры. Посмотреть платья, эскизы женской, мужской и детской одежды, полистать издания о моде с выкройками, потрогать ткани и увидеть хронику показов того времени одной из первых пришла Нелли Кобзон. Корреспондент “Дни.ру” поговорил с вдовой великого певца.

“Я сейчас очень сожалею, что у меня не осталось ни одного костюма, которые Иосифу Давыдовичу подарил Слава Зайцев, – вздыхает Нелли Михайловна. – Хотя в 1971, 72 и 73 годах Вячеслав Михайлович шил костюмы именно на Кобзона. У мужа тогда были поездки в Латинскую Америку, и Зайцев сделал для тех гастролей роскошные костюмы из бархата, атласа, с уникальной вышивкой по мотивам русских народных мотивов. И вот эти костюмы как-то развеялись по свету, но осталась о них память”.

Нелли Кобзон призналась, что и сама раздала многие вещи покойного мужа. “Отдала в несколько музеев по всей стране, концертный костюм мужа и свое платье подарила историку моды Александру Васильеву, какие-то вещи ушла в гардеробы друзей-артистов, молодым коллегам раздала “бабочки” мужа”, – перечислила вдова. Теперь те, кто станет надевать вещи Иосифа Кобзона, будут вспоминать его добрым словом.


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