Оставшиеся за рекой

Разрушение моста через Дон отрезало от цивилизации жителей более десяти сел и деревень. Починить его никак не могут.

Из-за разрыва понтонного моста через Дон возле села Новоживотинное Рамонского района жители других сел и деревень на северо-западе Воронежской области всю зиму отрезаны от инфраструктуры: школ, детских садов, больниц. Да и на работу они попасть не могут. Переправа через реку возможна, но не для всех осуществима. Сельчане из Хвощеватки вынужденно бросают свои дома, чтобы снимать жилье «ближе к цивилизации».

Новоживотинное находится меньше чем в семи километрах от Хвощеватки, по сути, их просто разделяет река. А еще — социальная пропасть. В Хвощеватке нет школы, садика, больницы — все в Новоживотинном, многие там и работают. Но чтобы попасть в соседнее более развитое село, люди теперь должны делать в прямом смысле круг — ехать 30 километров только до Семилук, где осталась переправа.

Но не у всех есть возможность добираться до Семилук своим ходом. Судя по картам и расписанию автобусов, этим людям можно даже не пытаться это сделать на общественном транспорте:

автобусы до Семилук ходят три раза в день, начиная с половины десятого.

Это подтверждает и местный житель Александр. То есть теоретически на работу в Новоживотинное жители Хвощеватки смогут приехать в пол-одиннадцатого. Обратная дорога — тоже квест: если приехать в Семилуки в 18.00, домой уже не попасть.

Поэтому не удивительно, что кто-то решает с риском для жизни перейти по другому мосту, находящемуся пять месяцев на капитальном ремонте. Прежде чем они дойдут до покрытой трещинами, но устойчивой поверхности, людям необходимо преодолеть неравномерный дощатый настил, один неверный шаг — и падать придется с большой высоты. Почти никого такой расклад не устраивает.

Фото: соцсети

— Многие уехали. Одни наши знакомые сняли дом в Новоживотинном, так как и школа, и садик, и работа там. Мы в Ямное (еще одно село на экономически развитом берегу реки) переехали: школа ямнинская, а садик новоживотинный, — рассказывает местная жительница Татьяна Пошвина. Все местные, с которыми удалось пообщаться, либо знают того, кто временно покинул дом, либо сами были вынуждены сделать это.

Пока все пытаются выбраться из Хвощеватки, Елене Виноградовой каждые выходные приходится вместо привычных 25 минут три часа добираться до нее из Новоживотинного в свой музей деревенской жизни и истории села.

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ЕЛЕНА ВИНОГРАДОВА:

— Все очевидно, нет моста — нет посетителей, мы на грани банкротства. Для сравнения, в летний сезон люди приезжали каждые выходные, работали мастер-классы, за два месяца — июль и август — побывало 200 человек. А за всю зиму смогли прорваться лишь 33 на Масленицу: две группы по 18 и 15 человек. Но не ехать [каждые выходные] нельзя, так как все брошено, нужно появляться на объекте. Транспорт же ходит непонятно как — автобус может мимо тебя проехать, никогда не знаешь, подберет или нет. Водители постоянно меняются, поэтому кто как хочет, так и катает.

С медпомощью тоже трудно. Центральная районная больница — в Рамони: это крюк до Новоживотинного, а оттуда — еще 40 километров.

— Аптека ближайшая, даже не в Новоживотинном, а в Ямном. Нам добираться километров тридцать, — рассказывает Александр.

Мост, соединяющий села по правую сторону Дона в Рамонском районе с «цивилизацией», находится на капитальном ремонте, поэтому между селами Новоживотинное и Хвощеватка был установлен понтонный. В середине декабря из-за паводка уровень Дона поднялся на полтора метра, движение по временному плавучему мосту приостановили (как и еще по двум в Воронежской области), а понтонный мост в Новоживотинном разорвало на части, которые путешествовали по реке полтора километра. Их вернули и привязали к деревьям, спустя некоторое время их снова унесло течением.

Фото: скриншот с видео

Жители несколько раз обращались в департамент дорожной деятельности Воронежской области, но там сослались на высокий уровень воды в реке. Сельчане не согласны — по их словам, уровень воды опустился. Татьяна Пошвина предполагает, что пока не могут пригнать необходимую технику, потому что в Семилуках с одной стороны старого моста встал лед. Она также рассказала, что, по словам сотрудников местной администрации, ждать решения проблемы нужно где-то в конце мая.

Елена Виноградова настроена более скептично.

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ЕЛЕНА ВИНОГРАДОВА:

— Можно сколько угодно ссылаться на реку, но налицо халатность и некомпетентность того предприятия, которое поставило мост. Не одно десятилетие был понтонный мост. Только в середине 80-х сдали тот, который сейчас на капитальном ремонте. До этого всю историю был понтонный, ни разу он не уплыл, ни разу его не разорвало, а Дон всегда был полноводной рекой. Есть мнение, что рабочие заранее предупреждали администрацию. Теперь говорят, что починят когда-то весной, но что значит «когда-то весной», когда отрезан целый район за рекой…

Катерина Рукавцова

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