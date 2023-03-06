Мнение: Про подготовку инженеров в России, теперь с плохой стороны

На днях мы с вами радовались, что наша страна находится на третьем месте в мире по количеству выпускаемых инженеров, отставая по этому показателю только от Китая и Индии (ссылка). Таков был прогноз от 2015, однако и более свежие данные подтверждают — инженеров Россия выпускает изрядно (ссылка).

Запад стремительно теряет пальму технологического первенства, так как население Запада относительно невелико и при этом придавлено повесточкой до состояния висельной апатии. Пока что Запад выезжает на старом заделе, однако математику не обмануть: из инженеров, которых одни только Индия с Китаем выпускают за 10 лет, можно было бы составить крупную европейскую страну.

Но всё же было бы ошибкой утверждать, будто конкретно в России с подготовкой инженеров всё хорошо. Цитирую из письма читателя, в котором он делится проблемой своего родного вуза:

…из каждого утюга сейчас слышно, что в стране не хватает квалифицированных инженерных кадров. Я сам живу в городе Таганроге (Ростовская область, 250’000 жителей), работаю разработчиком программно-аппаратных систем в одной из частных компаний города. Как и большинство моих коллег, я закончил местный вуз: Таганрогский радиотехнический университет (ТРТУ). Закончил более 15 лет назад. Образование в те времена было без замашки на сверхсерьезное, но вуз считался одним из лучших на юге России, входил в международный рейтинг 1000 лучших вузов мира, а его диплом котировался у работодателей, в том числе и в столичных, и в зарубежных фирмах. Для тех студентов, кто хотел чему-то научиться, были возможности, была и какая-никакая материальная база и люди на кафедрах (пусть и меньшинство), кто сносно разбирался в том, что преподавал.

С тех пор много воды утекло, вуз примерно в 2010 вошел в состав Южного Федерального Университета (ЮФУ) и таким образом оказался в одной структуре с ещё несколькими гуманитарными высшими учебными заведениями из города Ростова-на-Дону. Это ли окончательно подкосило наш некогда славный вуз или не это — точно сказать нельзя, но вот что меня задело: попалась на глаза «программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемые ЮФУ в 2023 году». Ознакомиться с ней можно на официальном сайте (ссылка)

Обратим внимание на столбец «ГБ — обучение за счет федерального госбюджета». Что здесь бросается в глаза: по таким прорывным программам (привет ЧатЖПТ) как, например, «Искусственный интеллект и машинное обучение», есть всего лишь только одно бюджетное место. Читаем дальше:

— «Методы и приборы контроля и диагностики» — 1 место,

— «Приборы, системы и изделия медицинского назначения» — 0 мест,

— «Радиотехника» — 1 место,

— «Антенны, СВЧ-устройства» — 1 место,

— «Радиолокация и радионавигация» — 1 место и т.д.

Почти на все технические специальности в некогда мощном техническом вузе сегодня либо одно место в аспирантуре, либо ни одного. Даже для чистой воды программистов (а их в городе немало), по специальности «Математическое и программное обеспечение вычислительных систем», нашлось только 5 мест. О каком кадровом резерве технарей в стране здесь можно говорить? Особенно, если учесть, что часть из поступивших в аспирантуру не защитится, а просто бросит, а часть поступила только ради отсрочки от армии и ради удовлетворения других меркантильных интересов. Если 15 лет назад мы жаловались на качество технического образования, то через 15 лет с таким количеством мест на технических специальностях большая часть кафедр останется совсем без научно-преподавательского состава и будет или закрыта, или деградирует до той степени, что уже и студенты не захотят на них идти, что в конечном итоге все равно приведет к закрытию.

Хорошо, скажете вы, что идет спецоперация, денег в стране на науку нет. Но давайте посмотрим в самый низ таблички:

— «Психология» — 10 бюджетных мест,

— «Междисциплинарные исследования когнитивных процессов» — та же психология, но надо же назвать как-то иначе, 14 мест.

Всё. Занавес. Комментировать дальше особо нечего. Напишу только, что с таким распределением мест по специальностям через 10-15 лет мы будем иметь в стране еще меньше инженеров и программистов, зато психологов будет, как юристов в девяностые.

P.S. Если что, я лично ничего не имею против психологов. Все профессии важны, все профессии нужны. Просто за державу обидно. И воротит немного, когда чиновники с экрана телевизора (корейского или китайского, кстати, телевизора) вещают про импортозамещение в стране и дефицит грамотных технических разработчиков.

Вот что я думаю по этому поводу.

Во-первых, Спецоперация не повлияла на количество денег в стране. Денег в России полно — местами даже больше, чем в 2021. Главная наша проблема — нехватка мозгов, а с деньгами в России всё в порядке, будьте уверены. И, нет, я не имею в виду затейников из Тбилисской коммуны или хороших русских из Твиттера, я про другие мозги.

Во-вторых, телевизоры делаются и в России, причём давно (ссылка) — вот только названия у них обычно нерусские. Год назад некоторые заводы по производству телевизоров приостановили производство, однако робкие иностранцы постепенно передают свои мощности или русским, или китайским бизнесменам. Таким образом конкретно телевизор вполне может быть и российским — но, впрочем, с большой долей импортных микросхем.

В-третьих, психологи, пожалуй, сейчас важнее инженеров — вот конкретно в России. Так как наше инженерное сообщество, и особенно сообщество айтишников, по большей части состоит из людей растерянных и заблудших, которые работают значительно слабее, чем могли бы, так как не получают должной психологической помощи. Если вам доводилось общаться на любом техническом форуме или работать в коллективе технарей, вы знаете, о чём я говорю.

Полагаю, симптомом выздоровления отрасли будет исчезновение шуток про глупых гуманитариев и про философию, которую якобы смышлёный технарь может полностью освоить, накатив стакан водки перед экзаменом.

Конечно, многие психологи являются шарлатанами, — как и многие инженеры, кстати, — однако это всего лишь ещё одно свидетельство дефицита квалифицированных специалистов. Этот дефицит нам нужно устранять, вот в том числе и при помощи лобовой подготовки дополнительных кадров.

Наконец, если школьным учителям сейчас во многих регионах платят уже неплохо, то зарплаты преподавателей вузов стабильно невелики. Конкретно ЮФУ не является исключением. Насколько я понимаю, молодой специалист может рассчитывать там на 20-30 тысяч рублей в месяц, профессор — примерно на 50 тысяч. Чтобы зарплата была выше, надо подавать заявки на гранты.

Теперь представьте себе умного парня, который заканчивает университет. Средняя зарплата выпускников ЮФУ в айти-секторе — 115 тысяч рублей, а у умных выпускников, надо полагать, ещё больше, тысяч 150 с дальнейшей перспективой роста до 300-500 тысяч. И вот выпускник гадает, куда ему пойти:

Вариант А. Пойти работать программистом в обычную фирму, где он будет на старте получать 150 тысяч, и где ему разве что в попу дуть не будут, обеспечивая самые комфортные условия для работы.

Вариант Б. Пойти в аспиранты, потратить ещё несколько лет на учёбу, а потом получать 20 тысяч, как вахтёр. Работать на правах маловажного сотрудника, которого все шпыняют, и терпеть обычную для вузов экономию на спичках. Да, теоретически есть гранты, согласен. Однако если бы мне предложили на выбор поработать ассенизатором или составить заявку на грант, я бы немедленно пошёл надевать комбинезон.

Мне кажется, в таких условиях про аспирантуру будет думать только тот, кто программирует настолько плохо, что шансов устроиться в коммерческую фирму у него нет. Как показывает опыт, чему-то учить студентов такой преподаватель сможет, но качество обучения будет невысоко.

За пределами государственных вузов проблему решают просто: нанимают крутых спецов, платят им нормальную зарплату (если надо, 200 тысяч рублей, если надо — больше), и организуют учебный процесс так, чтобы никто не тратил время впустую. Как итог, айтишники проходят крутые курсы, — обычно платные, — которые за несколько месяцев дают им больше полезных навыков, чем технический вуз за пять лет.

Могут ли организовать нечто подобное старые вузы, я не знаю. Подозреваю, что большая часть вузов не справится — образовательная бюрократия навряд ли осмелится установить рыночную зарплату преподавателям и сменить отсталую классно-урочную систему на современный формат.

Полагаю, оно и к лучшему. Сейчас в России растёт отличная система альтернативного образования для айтишников — платная, но настолько доступная по деньгам, что работники отрасли могут позволить себе учиться хоть круглый год. Народ уже вовсю голосует за частные курсы ногами, так как они обгоняют обычное пятилетнее образование по всем параметрам, разве что не дают отсрочки от армии. Если всё продолжится в том же духе, скоро система альтернативного образования разрастётся на смежные отрасли и победит. После этого нерешаемая проблема реформы вузов, работающих по устаревшим ещё в прошлом веке механикам, разрешится сама собой.