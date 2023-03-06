Овнам стоит чаще вспоминать о балансе интересов: любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 марта

С 6 по 12 марта звезды обещают наполнить жизнь людей позитивными эмоциями и страстью, за счет чего заметно укрепится связь между влюбленными. Одиноких странников ждет знакомство и приятное времяпрепровождение в компании с потенциальным партнером, однако чтобы не упустить дарованную судьбой возможность, рекомендуется ознакомиться с тем, что сулит любовный гороскоп в ближайшую неделю.

Овен

В первую неделю марта отношения Овна окажутся несколько напряженными, поэтому стоит чаще вспоминать о балансе интересов – ваших и партнера. Потребность в любви не отменяет нужд второй половинки, поэтому рекомендуется в первую очередь сосредоточиться на том, чтобы сделать любимого человека счастливее. Степень равновесия в паре сыграет особо важную роль в четверг и пятницу, когда вероятность поссориться из-за мелочей будет крайне высокой. А вот суббота окажется идеальным временем, чтобы обсудить интимные отношения, дабы избежать недопониманий в будущем.

Телец

В течение всей недели звезды будут давать Тельцам подсказки о том, как правильно вести себя с любимым человеком. Научитесь внимательно смотреть по сторонам, а также не забывайте прислушиваться к интуиции, чтобы не упустить возможность укрепить связь с близким человеком. В конце недели одиноким представителям знака предстоит поближе познакомиться с интересным человеком противоположного пола. Если вы хотите завоевать сердце потенциального партнера, то во время разговора обращайте больше внимания на его намеки и двусмысленные фразы.

Близнецы

Период с 6 по 12 марта отлично подойдет для свиданий, ведь на следующей неделе обстоятельства изменятся, и вам будет уже не до амурных дел. Так что обязательно проведите побольше времени со второй половинкой или займитесь ее поисками – звезды обещают преуспеть и в этом деле. Лучший день для проявления любовной инициативы – это четверг. Так что если вы давно планировали признаться в чувствах другу, то делайте это в середине недели. Чтобы улучшить взаимоотношения с партнером, разделите с ним его личные увлечения – постарайтесь действительно заинтересоваться ими, а не просто сделать заинтересованный вид.

Рак

Ввиду того, что настроение и возможности Рака могут оказаться рассинхронизированы с жизненными ритмами второй половинки, следует внести в коррективы в свою линию поведения. Постарайтесь чаще идти на компромиссы, а также не забывайте что-то отдавать любимому человеку, дабы отношения не казались односторонними. Тем, кто давно планировал перешагнуть черту ухаживаний – предложить второй половинке совместное проживание – стоит дождаться выходных – в это время влюбленный человек здраво оценит любой серьезный шаг.

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Лев

Середина первой недели марта идеально подойдет для романтического свидания между Львом и его второй половинкой. Чтобы провести незабываемую встречу, звезды советую не поскупиться и отправиться в дорогой ресторан. Атмосфера роскоши создаст гармонию в ваших сердцах, а также поможет вам выстроить план совместного будущего. Одиноким представителям знака следует внимательно изучить свой список друзей в социальной сети – есть вероятность, что кто-то из близких людей испытывает к вам нежные чувства, но боится в этом признаться. Ваша задача – найти влюбленного и сделать к нему навстречу первый шаг.

Дева

На этой неделе Дева будет находиться под сильным влиянием своего партнера и даже рискует стать его марионеткой. Чтобы избежать внушения, постарайтесь категорически относиться к любой информации, а также не спешите удовлетворять любые прихоти второй половинки по ее первой просьбе. Ваша линия поведения должна быть сосредоточена вокруг собственного счастья – и никакие угрозы не должны изменить этого. Тем, кто давно задумывался разорвать отношения с текущим партнером, следует сделать это в пятницу или субботу.

Весы

Четверг окажется ключевым днем недели для влюбленных Весов. Перехватив инициативу в отношениях, вы легко и быстро завоюете симпатию своего партнера. Одиноких представителей стихии воздуха ждет интересный разговор с потенциальным партнером. Основываясь на сказанных второй половинкой словах, вы сможете понять, как именно вам следует выстраивать будущие отношения и стоит ли это делать вообще. Главное – не бойтесь затронуть личные темы – например, спросите, какие именно представители противоположного пола нравятся вашему собеседнику.

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Скорпион

События периода с 6 по 12 марта заставят скорпиона лишний раз поговорить с любимым человеком о грядущем будущем. Однако серьезные темы стоит отложить до выходных, иначе ваш собеседник рискует понять вас превратно. Чтобы избежать проблем в отношениях, Скорпиону следует проявлять терпение и внимание к партнеру. Ваша связь укрепится, если вы решите давнюю проблему вместе, после чего подумаете, как именно избежать неприятностей в будущем. Одиноким Скорпионам не стоит спешить с поисками второй половинки – большинство затей не увенчаются успехом, пока вы не продумаете все до мелочей.

Стрелец

Чтобы обеспечить спокойные и стабильные отношения, на этой неделе Стрельцам не следует стесняться наслаждаться близостью со своим партнером. Причем, речь идет не только о телесных контактах (объятия, поцелуи), но и духовных – чаще интересуйтесь мнением любимого человека, делитесь друг с другом секретами, рассказывайте интересные истории из прошлого и все в таком духе. Если при этом вы будете максимально открыты и честны друг с другом, то создадите крепкую связь на всю оставшуюся жизнь. Одиноким представителям знака стоит задуматься над тем, что именно они ищут – любви или человека, который развеет их скуку.

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Козерог

События новой недели будут развиваться настолько быстро, что одинокий Козерог рискует упустить шанс сблизиться с человеком, который ему нравится. Чтобы этого не произошло, постарайтесь сконцентрироваться на главном, а также не бойтесь взять на себя ответственность в трудной ситуации. Семейным представителям знака стоит прекратить превращать отношения в драму. Если вам кажется, что партнер ведет себя неправильно, то просто скажите ему об этом напрямую – честная беседа лишь укрепит вашу связь, а заодно и развеет все недопонимания.

Водолей

Водолеям период с 6 по 12 марта представит множество приятных возможностей, которые можно будет использовать для создания гармонии в отношениях с любимым человеком. Если у вас есть возможность отправиться в совместное путешествие хотя бы в соседний город – обязательно сделайте это. Такая поездка подарит вам множество новых впечатлений, а также поможет взглянуть на привычные вещи под другим углом. Четверг окажется хорошим днем, чтобы сделать любимому человеку предложение руки и сердца – вероятность отказа ничтожно мала.

Рыбы

С понедельника по воскресенье одинокие Рыбы будут много общаться с представителями противоположного пола, за счет чего укрепят свою репутацию, а также смогут завоевать внимание потенциальных вторых половинок. Однако не стоит пытаться форсировать события – романтика должна появляться в отношения постепенно, иначе это отпугнет вашего партнера. Тем Рыбам, что уже нашли свою любовь, в пятницу стоит задуматься о совместном времяпрепровождении – откажитесь от работы и проведите весь день с партнером. Это поможет вам вновь зажечь огонь любви, а также набраться сил для будущих свершений.