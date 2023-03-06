 

Владельцы Pixel Watch жалуются на отставание часов и срабатывание с запаздыванием будильника

06.03.2023, 13:06, Разное
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Пользователи Pixel Watch сообщили, что устройство периодически отстает от реального времени. Это приводит к более позднему срабатыванию будильника. Об этом сообщило издание Android Authority.

Впервые на часы пожаловались два месяца назад. Будильник опаздывал на две минуты от установленного времени. Именно на это жаловалось большинство пользователей. Иногда будильник может опаздывать на целых 10 минут, что может привести к задержкам на остановке общественного транспорта или опозданию на работу.

Пользователи, столкнувшиеся с этой проблемой, не связывают замедление работы часов с каким-либо обновлением программного обеспечения. Существует теория, что утренние будильники смарт-часов срабатывают с задержкой, потому что они находятся в “глубоком сне”, при котором переходят в режим минимальной активности.

Google пока никак не прокомментировал ситуацию с Pixel Watch.


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