 

Песков оценил сообщения СМИ, что Москва считает «Северный поток» похороненным проектом

06.03.2023, 13:06, Разное
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, прокомментировал сообщение агентства Reuters о том, что российская труба Nord Stream, поврежденная осенью 2022 года, будет закрыта и законсервирована. В ближайшее время не планируется ее ремонт или введение в эксплуатацию, заявил он журналистам.

Песков заявил, что для получения наиболее точной информации по этому вопросу лучше всего обратиться в “Газпром”, который является акционером этого международного проекта. Швейцарская компания Nord Stream AG, управляющая газопроводом “Северный поток”, согласно публичным документам, принадлежит на 51% “Газпром”.

Песков отметил: “Это решение должно быть принято всеми акционерами”.

По данным Reuters, заинтересованные стороны рассматривают возможность герметизации трубопровода. Это может включать в себя герметизацию мест разрыва и нанесение специальных покрытий на трубы для защиты от коррозии.


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