Скандалы: За бугром жизнь не та

Почему на Западе не хотят кормить российских звёзд, сбежавших после СВО

Жаловаться на жизнь начали артисты, поначалу надеявшиеся на крутые контракты за рубежом, но в итоге оказавшиеся никому не нужными: некоторые из них начали возвращаться или заигрывать с разочарованными поклонниками. Ни денег, ни славы — никто не разрешит играть краплёными картами.

На заработки: Чулпан Хаматова, Иван Ургант, Владимир Познер

В Риге отменили спектакль «Гоголь. Nature Morte» с участием актрисы Чулпан Хаматовой. Ради него она даже учила латышский язык, но что-то пошло не так. В социальных сетях Нового рижского театра сообщение объяснило отмену постановки беспрецедентным «творческим провалом». Не помогли ни коммуникации с администрацией украинского президента, о которых говорили в СМИ местные режиссёры, ни жалобные интервью эмигрировавшим оппозиционным российским блогерам. Поэтому некогда знаменитая и востребованная артистка, променяв творчество на ущербную проукраинскую политику, оказалась не нужна даже прибалтам и уехала на заработки в Дубай. Возможно, и потому что оказалась недостаточно «хорошей русской», как подмечают колумнисты.

До этого ряд телеграм-каналов сообщал о том, что приобретённый дом Чулпан Хаматовой под Ригой за 400 тысяч евро может оказаться «заимствованием» из кассы созданного актрисой благотворительного фонда.

«Больше преданности делу великого Запада, детка. Больше раскаяния. Больше оплёвывания своей страны. Поезжай к Зеленскому. Падай ниц. Рви волосы. Не у него. У себя», — сожалеют военкоры и публицисты в российских пабликах. «Праздники (читай — время покаянных интервью) закончились, наступили будни», — резюмируют профильные сообщества.

Иван Ургант и Владимир Познер — звёзды, оказавшиеся в новой реальности по ту сторону либеральной лыжни, жаждут творчества и признания. Их запланированные на конец февраля концерты в ОАЭ и на Кипре перенесены на октябрь. Цена на билеты в Дубае начиналась от 12 тысяч рублей, поэтому Иван Ургант просит не сдавать билеты. Перенос выступления был связан «с сугубо личными непредвиденными обстоятельствами», как написал юморист.

Наиболее прагматичные комментаторы в соцсетях прогнозируют: «Скоро поедут все домой. Сначала приедут в отпуск на недельку в Москву. Потом на праздники спеть песенку. А потом — хоп и на телеканале Новый год ведёт».

Даром дали или душ из слёз: Милохин, Таюрская, Прусикин

Бежавшие после начала СВО блогеры и тиктокеры закидывают удочки, как вернуться в столицу. Один из них, Даня Милохин, прославился своими мегаконтрактами от госбизнеса. Теперь он остался без денег и заказов за границей и жалуется, что живёт на средства своих друзей.

Звезда «Тиктока» понял, что никому не нужен, и теперь, вероятно, собирается вернуться. Милохин не хочет работать за еду в кафе. Совсем недавно он блистал в шоу «Ледниковый период» и получал миллионы за рекламу, а теперь практически плачет на камеру, ожидая от московских друзей «приглашений» и шальных денег. «Легко пришли — легко ушли», — отмечают комментаторы в соцсетях финансовые проблемы блогера.

Некогда прорывные и хайповые солисты группы Little Big —Софья Таюрская и Илья Прусикин* (признан в России иноагентом) — после критики СВО и переезда в США явно не зашли американской публике. У них своих фриков хватает. В России же они были отечественным доморощенным товаром — их любили, звали на корпоративы и холили как дорогих кукол, выполняя райдеры и выписывая большие гонорары. Теперь у них ни дома, ни работы, ни денег.

Сидящие на шпагате

Пока либеральный публицист и журналист Олег Кашин, побивший рекорд отреканий от России, в своём Гефсиманском садочке под Лондоном переделывает стихи Велимира Хлебникова, нанизывая на до сих пор новаторскую интонацию поэта Серебрянного века — Россию, Ленина и сексуальный акт, звёзды центральных каналов, критиковавшие СВО, пытаются усидеть на двух стульях. Бывший любимец публики, превратившийся из прапорщика Василия Задова в харизматичного телеведущего Дмитрия Нагиева, надеется остаться своим у тех, кто выступил против российской спецоперации или уехал из страны, и одновременно не потерять контракты и работу.

Телеведущий Дмитрий Нагиев отказался вести премию «Муз-ТВ», которая должна состояться 2 июня 2023 года.

«Я благодарю концерн «Муз-ТВ», что предложил провести в этом году церемонию награждения. Спасибо большое за доверие, видимо, в этот раз — нет. Но придёт время, и мы обязательно поработаем. И наградим действительно лучших музыкантов. А пока, как говорил мой дед, шиш вам, а не ярмарка мёда в «Лужниках», — сказал в ролике Нагиев.

В телеграм-каналах ему отвечают: «Те самые, «действительно лучшие музыканты», сейчас Артёмовск в кольцо берут».

«Этот полусмельчак весь год действует на полутонах. После начала СВО брил голову под строчки песни «Мы воюем сами с собой». Писал раздражённо: «Может, хватит», — в стиле — кто знает, тот поймёт. И сейчас намекает на то, что когда-нибудь предатели вернутся, и тогда он их наградит, не сомневаясь, что его позовут на новые церемонии. А пока капризничает и полунамекает. Обычно капризы — это роскошь, но Нагиев достаточно заработал на российском ТВ, чтобы покапризничать», — отмечает журналист Марина Ахмедова.

Мари Медведева

Оригинал материала: “Лайф”