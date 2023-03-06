Юрист Ремесло про неубранный снег: петербургские дороги в традиционно ужасном состоянии

Юрист Илья Ремесло прокомментировал ситуацию на дорогах Петербурга после прошедшего в выходные обильного снегопада. По его словам, они пребывают в «традиционно ужасном» состоянии.

«Ехал с загорода — так вот, количество снега на дорогах в центре примерно такое же, как на проселочных дорогах. Снег лежит толстым-толстым слоем», — рассказал эксперт.

По его мнению, выпадение сильных осадков никак не оправдывает администрацию губернатора города на Неве Александра Беглова, не справившуюся с уборкой.

«Избиратели властей в Санкт-Петербурге, делайте выводы на будущее», — заключил Илья Ремесло.

Напомним, что в воскресение в Петербурге весь день шел снег. Он привел к заторам и пробкам на дорогах. Несмотря на предупреждения синоптиков, коммунальщики не посчитали нужным вывести на дороги дополнительное количество техники для устранения последствий непогоды.