 

Мнение: «ПиР» и СВО

06.03.2023, 11:40, Разное
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После начала специальной военной операции (СВО)  россияне установили исторический рекорд по выводу из страны валюты. И это притом, что никто не отменял лимиты на снятие наличной валюты с банковских счетов и переводы средств за границу, установленные Центробанком весной прошлого года.

Несмотря на ограничения, в 2022 году за границу было переведено 230 млрд долларов. Это полноводная валютная река…   Один из притоков этой реки обеспечивает «ПиР» – Небанковская кредитная организация «Платежи и Расчеты».

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Источник: Ирек Муртазин


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