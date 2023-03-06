Мнение: «ПиР» и СВО

После начала специальной военной операции (СВО) россияне установили исторический рекорд по выводу из страны валюты. И это притом, что никто не отменял лимиты на снятие наличной валюты с банковских счетов и переводы средств за границу, установленные Центробанком весной прошлого года.

Несмотря на ограничения, в 2022 году за границу было переведено 230 млрд долларов. Это полноводная валютная река… Один из притоков этой реки обеспечивает «ПиР» – Небанковская кредитная организация «Платежи и Расчеты».

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