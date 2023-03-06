 

Читающая книги мышь шокировала Сеть

06.03.2023, 8:00, Разное
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В Сети набирает популярность видео, на кадрах которого перед глазами зрителей разворачивается душещипательная история чудесного спасения маленького мышонка по кличке “Арахисовая лапка”.

Хозяйка мышонка рассказывает, как вырвала из лап смерти маленькое беззащитное существо, которое впоследствии стало для нее настоящим другом.

“Я оживила маленького мышонка. Я увидела, что мои цыплята бегают с чем-то во рту. Тогда я посмотрела и увидела, что это мышонок. Он был меньше винно пробки. Мышонок был очень энергичным, но с его лапами была большая беда. Он так хотел жить и воспринимал меня как маму. День за днем мышонок становился сильнее и быстрее. Его поврежденная лапа ему совершенно не мешала”, – рассказала хозяйка мышона.

Сейчас мышонок повсюду следует за своей хозяйкой и даже завтракает вместе с ней. На кадрах женщина показала крошечные сырники, которые готовит для питомца. Кроме того, женщина сделала для мыши маленькие книжечки, которые животное с удовольствием листает.


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