Когда вы умираете: Пять основных вещей и ощущений

Многим людям очень любопытно, что происходит, когда человек умирает.

И кое-что мы уже знаем от тех людей, которые находились на волосок от смерти, но выжили и рассказали, что они пережили и ощутили. Врачи тоже имеют очень хорошее представление о том, что может чувствовать умирающий человек и что происходит с его телом, ведь они регулярно видят, как умирают люди в больницах.

Замедление сердцебиения

У людей, чья смерть не внезапна, с приближением конца тело постепенно “отключается”. И хотя у всех это развивается по разному, чаще всего это начинается с того, что сердце бьется медленнее и оттого потоки крови, циркулирующей по телу, замедляются.

От этого начинает падать кровяное давление и некоторые люди в тот момент могут даже не ощущать еще ничего плохого и быть довольно спокойными. Другие же могут начать испытывать беспокойство, все еще не понимая, что с ними происходит.

Поверхностное дыхание

После замедления ритма сердца одним из наиболее заметных внешне признаков скорой смерти является изменение дыхания. Человек начинает дышать медленнее и его дыхание поверхностное, то есть он не дышит полной грудью, его вдохи короткие и судорожные, и в итоге в легкие попадает мало воздуха.

При таком дыхании быстро снижается сатурация крови (насыщение крови кислородом) и дыхание также может стать довольно шумным, так как люди начинают терять ощущение рта и горла. Потом дыхание и вовсе прекращается, сердце перестает снабжаться кислородом и в итоге тоже останавливается.

Потеря сознания

В ходе проблем с дыханием и сердцебиением люди могут терять сознание, потом снова приходить в себя на короткое время, и снова уходить в небытие. Иногда такое может повторяться десятки раз, пока смерть не наступит окончательно.

Если человек страдал от сильной боли, потеря сознания выглядит для него большой милостью и если такой больной больше не приходит в себя, его родным это будет своеобразным утешением, что он “ушел не в мучениях”.

При этом некоторые люди могут даже не замечать того, что они теряют сознание и снова приходят в себя. Они к тому моменту уже не понимают этого.

“У пациентов, близких к смерти, могут быть периоды беспокойства или моменты замешательства, или просто постепенно углубляющееся бессознательное состояние. Дыхание людей, находящихся без сознания, следует автоматическим шаблонам, генерируемым дыхательным центром в стволе мозга.

Поскольку они теряют ощущения о своем рте и горле, умирающие люди могут дышать тяжело, шумно или через слюну в задней части горла, но без видимых страданий”, – рассказывает специалист по паллиативной медицине доктор Кэтрин Манникс.

На форуме, где обсуждались околосмертные переживания, один человек написал, что это было “действительно умиротворяющее чувство, больше всего на свете”.

“Мне делали ангиограмму, я был в сознании, смотрел на экран и разговаривал с врачом. Потом начали звучать сигналы тревоги, и все запаниковали. Мой мир стал мягким и туманным, и затем все стало черным. Следующее, что я помню, это как я открыл глаза и услышал, как доктор сказал: “Мы его вернули”.

Активность мозга

Многие исследования указывают на то, что люди, которые вот-вот умрут, все еще могут слышать и даже что-то осознавать. Исследователи, изучающие активность мозга, считают, что некоторая форма осознания может быть возможна даже в последние минуты жизни человека.

Хотя такие люди могут слышать, они могут не обязательно понимать, что происходит, но во многих случаях кажется, что люди что-то понимают.

Ведущий автор исследования Элизабет Бландон, которая изучала электрическую активность в мозге пациентов хосписа, когда они перестали реагировать, так говорит об этом:

“В последние часы перед ожидаемой естественной смертью многие люди вступают в период невосприимчивости. Наши данные показывают, что умирающий мозг может реагировать на звук даже в бессознательном состоянии, вплоть до последних часов жизни”.

“У нас нет проверенного способа исследовать, что люди испытывают во время смерти. Недавние исследования показывают, что даже перед смертью бессознательный мозг реагирует на шумы в комнате. Однако мы не знаем, какое значение музыка или голоса имеют для умирающего”, – говорит Кэтрин Манникс.

Переход за грань

Это самый малоизученный момент умирания, потому что мало кто мог вернуться оттуда и рассказать, что он пережил. Многие описывали свои ощущения, как будто они покидали свои тела или словно их “вынимали” из их тел, а потом они двигались к источнику света. Но многие рассказывали, что они не видели и не ощущали ничего и что была лишь чернота.

Один человек так описал свой опыт:

“Когда я “вышел из тела”, я не помню ощущения парения, но позже я смог вспомнить все в деталях, что произошло, когда я был “мертв” на другой стороне комнаты.

Не было никаких белых огней, никаких мертвых родственников, никто не говорил мне возвращаться, но я определенно мог видеть вещи, которые никоим образом не были видны с того места, где находилось мое тело.

Я помню, как пытался заговорить с людьми в комнате и злился, потому что никто мне не отвечал. Но моя мать сказала мне: “Ты ничего не говорил, ты был мертв”.