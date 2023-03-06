Bloomberg – хроническая проблема — всё больше британцев выбывают из состава рабочей силы

В Великобритании стремительными темпами растёт число людей трудоспособного возраста, которые выбывают из состава рабочей силы, что подталкивает вверх инфляцию и снижает прогнозы экономического роста, пишет Bloomberg. Основными причинами для подобной тенденции новостное агентство называет демографические факторы и состояние здоровья, в том числе психологические проблемы.



АР

Выбывание людей из состава рабочей силы для Великобритании после пандемии коронавируса стало хронической и усугубляющейся проблемой, пишет Bloomberg.

По данным Управления национальной статистики, к 2026 году в Великобритании будет на 726 тыс. больше неактивных людей в возрасте от 16 до 64 лет, чем до пандемии. Согласно последним данным о рабочей силе, с февраля 2020 года число британцев трудоспособного возраста, которые не работают и не ищут работу, увеличилось на 520 тыс. человек.

Подобная тенденция приводит к хаосу среди британских работодателей, которые опасаются нехватки персонала, что заставляет их повышать заработную плату и усугубляет инфляцию. Всё это уже заставило Банк Англии снизить оценку долгосрочного экономического роста всего до 0,7%.

Как отмечает новостное агентство, объяснить тенденцию можно прежде всего двумя причинами. В первую очередь это связано с демографическими факторами. В частности, увеличилось число людей в возрасте от 60 до 64 лет, а также число школьников 16—17 лет.

К 2026 году количество не работающих людей трудоспособного возраста в Великобритании составит 9,23 миллионов человек — по сравнению с 8,5 миллионов до пандемии. Если исходить только из демографических тенденций до пандемии, то в 2026 году число не работающих людей составило бы 9,07 миллионов человек.

Оставшиеся люди, которые выбывают из состава рабочей силы, вынуждены так поступать из-за состояния здоровья. Прежде всего рост числа жителей Соединённого Королевства, которые не могут продолжать трудовую деятельность из-за того, что им не позволяет состояние здоровья, связан с существенным увеличением «психических заболеваний и нервных расстройств» среди молодых британцев. В более возрастных группах это чаще сопряжено с ростом количества людей с инвалидностью и «проблемами, связанными со спиной или шеей».

Согласно данным Управления национальной статистики, с сентября 2019 года по сентябрь 2022 года число людей, которые не могут работать из-за проблем со здоровьем, увеличилось на 462 тыс. человек, пишет Bloomberg.