 

YouTube заблокировал каналы пранкеров Вована и Лексуса

05.03.2023, 18:55, Разное
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YouTube заблокировал каналы российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов), и Лексуса (Алексей Столяров). Речь идет о Show VIL и Telega Online.

Сервис утверждает, что блокировка вызвана “нарушениями правил сообщества YouTube”. Вован и Лексус не так давно разыграли Ангелу Меркель, бывшего канцлера Германии. Они позвонили ей от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко. В июне 2022 года YouTube уже удалял канал, принадлежащий пранкерам Вовану и Лексусу.


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