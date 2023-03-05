YouTube заблокировал каналы пранкеров Вована и Лексуса

YouTube заблокировал каналы российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов), и Лексуса (Алексей Столяров). Речь идет о Show VIL и Telega Online.

Сервис утверждает, что блокировка вызвана “нарушениями правил сообщества YouTube”. Вован и Лексус не так давно разыграли Ангелу Меркель, бывшего канцлера Германии. Они позвонили ей от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко. В июне 2022 года YouTube уже удалял канал, принадлежащий пранкерам Вовану и Лексусу.