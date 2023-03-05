Деминский марафон завершился

Андрей Алипкин и Елизавета Пантрина – победители XVI Международного Ростех Деминского лыжного марафона

4 марта в лыжно-биатлонном центре Демино состоялась золотая 50-километровая гонка XVI Международного Ростех Деминского лыжного марафона. Первым пересек финишную черту спортсмен из Рязани Андрей Алипкин, среди женщин лучший результат у Елизаветы Пантриной из Тюмени. Рекорд трассы – 1 час 44 минуты по-прежнему принадлежит победителю прошлого года Александру Большунову.

За пять километров до финиша лидерами гонки на 50 км стали Денис Спицов и Рауль Шакирзянов. Профессиональный марафонец «плотно держался» за олимпийским чемпионом. На спуске перед финишем в борьбу вмешался Андрей Алипкин, обозначив свои претензии на высшую ступень пьедестала. Он смог удержать лидерство и выдержать атаки олимпийского чемпиона и в финальном рывке первым пересёк финишную черту. Результат Андрея Алипкина 2 часа 01 минута и 11 секунд.

– Тренировался, специально готовился к этому старту, и лыжи не подвели сегодня. Я участвую в Деминском марафоне второй раз. В прошлом году не повезло, я сломал на старте палки, мне их заменили, но я пришел всего лишь 17-ым. В этом году и палки не сломал, и первое место выиграл, – рассказал на финише триумфатор гонки.

Отстав от победителя всего на четыре секунды, вторым стал олимпийский чемпион Денис Спицов, накануне победивший в составе команды в эстафете всероссийских соревнований «Чемпионские высоты» в Малиновке Архангельской области.

– Немного расстроен, не повезло мне с погодой, немного не угадал с лыжами, так как я привез готовые с собой. Был уверен, что смогу выиграть, но это очень хороший опыт. Я впервые участвую в марафоне. Это проба сил в преддверии Сахалинского марафона. Надеюсь, что в следующем году я эту гонку выиграю, – рассказал олимпийский чемпион Денис Спицов.

Третьим стал неоднократный победитель и призёр марафона Рауль Шакирзянов, сохранив финишную позицию прошлого года. Он преодолел трассу с результатом: 02:02:07.

– У Андрея хорошо лыжи работали, я на него и ставил, так и думал, что он выиграет. Денис – второй, Глеб жалко немного отстал. Но я результатом своим доволен. Организация как всегда на высшем уровне. Всем спасибо за гонку, – сказал Рауль Шакирзянов.

Среди женщин жаркая борьба развернулась в финишном створе. Судьбу медалей решила одна секунда. Первой на финиш с результатом 02 часа 10 минут 21 секунда

пришла Елизавета Пантрина, победительница командного спринта «Чемпионских высот» в Малиновке.

– Я первый раз бежала дистанцию 50 километров, и мне очень понравилось. Первоначально я отстала на 25 километрах, потом приблизилась к девочкам, и мы уже шли по трасе вместе и между собой боролись. Финиш все показал. Не могу оценить пока свое время, наверное, это хороший результат. В принципе, я довольна, – поделилась впечатлениями победительница женской гонки XVI Международного Ростех Деминского лыжного марафона Елизавета Пантрина из Тюмени.

Второй стала Лариса Рясина из Перми, повторив свой успех 2017 года.

– Давно не выступала на таких мероприятиях. У меня случайно получилось, что я тут оказалась. Очень рада, получила сильные эмоции. Последние девять километров я действительно старалась. Трасса идеальная, без лишнего преувеличения, – рассказала спортсменка.

Третьей к финишу пришла Светлана Заборская из Архангельска.

– Рада, что сегодня сложилось все хорошо для меня. Деминский марафон обычно проходит с приключениями, а сегодня всё получилось. С девчонками вместе доехали до финиша. Спасибо всем за праздник, спасибо зрителям за поддержку. Я очень рада этому результату, – сказала Светлана Заборская.

Ермил Вокуев и Ольга Царева – победители деминского полумарафона

5 марта в лыжно-биатлонном центре под Рыбинском определили победителей серебряной гонки XVI Международного Ростех Деминского лыжного марафона на 25 километров. В ней приняли участи около 600 любителей и профессионалов классического лыжного стиля. По итогам лучший результат на дистанции показали лидеры профессиональной марафонской команды «Русская зима» Ермил Вокуев и Ольга Царева.

Гонка на 25 километров в программе Деминского лыжного марафона традиционно проходит классическим стилем. Для ее проведения в ночь накануне старта специально прорезают трассу. Классика – сложный для спортсменов стиль, требует правильной техники прохождения, поэтому и участников значительно меньше, чем в коньковых дисциплинах. Однако с каждым годом число участников растет. В этом году организаторы вновь увеличили количество слотов, поддерживая развитие классической школы лыж.

Серебряную гонку 2023 года безоговорочно выиграл лидер профессиональной марафонской команды «Русская зима» Ермил Вокуев. До последних метров сохранялась интрига, удастся ли ему побить результат Александра Большунова, который в прошлом году финишировал с результатом 1 час 1 минута и 45 секунд. В итоге Ермил Вокуев уступил олимпийскому чемпиону всего 14 секунд.

– Первый раз в Демино, бежал половинку марафона, очень понравилось. Спасибо сервису за лыжи, бежалось и работалось хорошо, – сказал на финише победитель 25-километровой гонки Ермил Вокуев.

Вторым к финишу пришел ярославец Максим Черезов, постоянный участник суперкубка Деминских марафонов. Его результат на 25-километровой трассе – 1 час 3 минуты 18 секунд. Третьим в «классике» стал тамбовчанин Александр Кузин, опередив ближайшего соперника на две десятые секунды. Он преодолел 25 километров за 1 час 3 минуты 50 секунд.

Среди женщин первое и второе место взяли представительницы марафонской команды «Русская зима». Ольга Царева (Сыктывкар) пробежала в Демино обе марафонские гонки – конек и классику. 25-километровую дистанцию выиграла с большим отрывом – 1 час 9 минут 54 секунды.

– Дистанция сегодня короче в два раза, но на фоне вчерашней гонки было тяжело. В прошлом году на 50-километровой дистанции я была четвертой, вчера я тоже стала четвертой. Сегодняшняя победа – для меня отдушина. Я очень люблю классический стиль. Команда «Русская зима» специализируется на классике, одновременном ходе и далб-полинге, поэтому гонка стала для меня идеальной, – рассказала победительница.

Второй стала Дарья Канева из Сыктывкара с результатом 1 час 11 минут 44 секунды. Третьей финишную черту пересекла Ольга Румянцева из Московской области, преодолевшая 25 километров за 1 час 11 минут 50 секунд.

В пятикилометровой гонке участвовали юные лыжники в возрасте 12-14 лет из Ярославской, Костромской, Ивановской, Вологодской, Московской, Нижегородской, Белгородской, Муромской, Владимирской, Брянской, Челябинской областей, Чувашской Республики.

Победителем гонки стал Тимур Шакирзянов, сын профессионального марафонца, неоднократного победителя и призера Деминского марафона Рауля Шакирзянова. Он преодолел дистанцию пять километров за 12 минут 19 секунд.

– Трасса наилучшая, всем организаторам спасибо. Мне очень нравится Деминский марафон, я участвую уже третий раз. Надеюсь, папа повторит мой результат на 50-километровой гонке завтра. Я буду за него болеть, – сказал лидер на финише.

Вторым стал Степан Денисовский из Вологды, уступив лидеру семь секунд. На третьем месте – Семен Беляков из Десногорска с результатом 12:32.

Среди девушек лучшие результаты у спортсменок из Брянска Софии Колесниковой (13:37), Александры Мочаёвой (13:41) и вологжанки Анастасии Пушкиной (13:42).

10-километровую дистанцию покоряли около 600 участников в возрасте от 15 лет. Лидером на дистанции стал 35-летний костромич Владимир Смирнов с результатом 21 минута 24 секунды.

– Я попытался отработать второй подъем, потому что он тяжелый. И у нас появилась группа из шести лидеров. Я пропустил одного участника вперед, так мы вместе и поехали. Выкатились на равнину, у меня здесь лыжи сработали лучше, – поделился на финише победитель десятикилометровой гонки Владимир Смирнов.

Уступив победителю четыре секунды, вторым стал Константин Пахтышев из Дмитрова. Третий – рыбинец Кирилл Емелин. Его результат 22 минуты 13 секунд.

В женской гонке первое место у Златы Таракановой, представляющей Ярославль. Её результат – 24 минуты 21 секунда. Второе у Вероники Тарасовой (город Ефремов), она преодолела 10 километров за 25 минут 04 секунды. Третья – москвичка Мария Ефимова с результатом 25:05.