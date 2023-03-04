Мнение: А какого бога они имели в виду?

Блин, да Путина, конечно же!!

Три года назад это написал (точнее, перепечатал) ЭТО в своем блоге, тоже 3 марта. Сейчас-то все уже забыли, в какой стране Дураков мы живем после принятия “поправок” в Конституцию. Не грех и вспомнить. Весь диалог Пескова и журналиста – чисто цирковая реприза, просто Бим и Бом. Вот только, к сожалению, это был не цирк – это в Стране Дураков обсуждали свой новый Основной Закон.

…И глумится горбатый главарь

«Коммерсант FM»: Появились поправки Владимира Путина к его поправкам в Конституцию. Там есть, например, формулировка про память предков, передавших нам идеалы и веру в бога. Чьих предков имел в виду Владимир Путин?

Дмитрий Песков: Сейчас я вам скажу. Тут просто не вся информация соответствует действительности. Не вся информация совпадает с тем, что внес президент. То есть то, что вчера публиковалось в большом количестве, не соответствовало действительности. Давайте продолжим. Я пока найду.



«Коммерсант FM»: Может быть, вы все-таки нашли, там начинается предложение фразой «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство». Фигурирует такая фраза в поправках Владимира Путина?

Дмитрий Песков: Я продолжаю смотреть, потому что достаточно объемный текст.

«Коммерсант FM»: Опрошенные нами и другими СМИ юристы усомнились в легитимности принятия поправок в основной закон, поскольку процесс их принятия противоречит действующему законодательству РФ. Там, например, Конституционный суд будет оценивать еще не принятые отдельные акты на соответствие Конституции, но вообще у него нет такого права.

Дмитрий Песков: Это вопрос к юристам. Но, как вы понимаете, юристы в Думе и администрации президента активно вовлечены в экспертный анализ этих поправок. Поэтому юридическая экспертиза здесь уже вся была проведена.

«Коммерсант FM»: А чем руководствовались в Кремле, когда принимали решение обойти действующие процедуры и принимать поправки неким особым способом?

Дмитрий Песков: Не понимаю сути вопроса. Этот способ никоим образом не запрещается по закону.

«Коммерсант FM»: Ну то есть в законе есть один способ принятия поправок, а у нас идет другой.

Дмитрий Песков: Но иные не запрещены. Эти все пояснения нужно спрашивать в рабочей группе.

«Коммерсант FM»: То есть в Кремле не видят проблем с легитимностью поправок, внесенных в основной закон, в случае если будет некий иной способ, не установленный…



Дмитрий Песков: Юридическая экспертиза постоянно проводится. (Нашел цитату.) Смотрите, да, действительно, «передавших нам идеалы и веру в бога». Да, действительно есть такая фраза.

«Коммерсант FM»: А каких предков имел в виду Владимир Путин?

Дмитрий Песков: Наших с вами предков. Предков тех, кто живет в Российской Федерации.

«Коммерсант FM»: А какие идеалы эти люди все нам передали?



Дмитрий Песков: Наши общие. Ну, это следует из текста.

«Коммерсант FM»: А какого именно бога имел в виду Владимир Путин?



Дмитрий Песков: Я думаю, это будет своевременно прояснено.

«Коммерсант FM»: Как? Отдельным федеральным законом?

Дмитрий Песков: Нет. Я не могу ответить на этот вопрос сейчас.



«Коммерсант FM»: А перестает ли, таким образом, наше государство носить светский характер? И как будет относиться государство к атеистам в случае принятия таких поправок?

Дмитрий Песков: Тоже не могу ответить на этот вопрос сейчас. (Пауза.) Очевидно, что государство никоим образом свой светский характер не теряет.

«Коммерсант FM»: А вопрос с этой неоднозначностью с богом и предками каким образом будет прояснен и когда?

Дмитрий Песков: Могу только сказать, что своевременно. Точного формата и точного времени объяснения я вам сейчас не могу дать.



«Коммерсант FM»: По крайней мере, это будет до принятия?



Дмитрий Песков: Ну разумеется. До принятия, до голосования будет широкая кампания по разъяснению этих поправок. Об этом неоднократно говорил и президент сам, и участники рабочей группы.



«Коммерсант FM»: В поправках еще говорится про преемственность развития российского государства и исторически сложившееся государственное единство. Как быть со спорными моментами нашей истории? Признается ли здесь, например, единство династии Романовых и большевиков, которые их впоследствии расстреляли?

Дмитрий Песков: Мы сейчас с вами в историческую дискуссию не будем углубляться, потому что это не моя функция. Я рекомендую вам обратиться к участникам рабочей группы.



«Коммерсант FM»: Но поправки-то президент внес.

Дмитрий Песков: Да, безусловно. Но поскольку речь идет об изменениях Конституции, будет уместна юридическая оценка, которую я вам сейчас квалифицированно дать не могу.

«Коммерсант FM»: Понимаю. Но тут еще момент, что государство обязуется защищать историческую правду. Но опять же про спорные моменты. Как оценивать итоги Гражданской войны? И на чьей стороне эта историческая правда — белых или красных?



Дмитрий Песков: Все, что я мог сказать по этой теме, я уже сказал. Сейчас не буду ничего добавлять. Безусловно, вы имеете право задавать эти вопросы. Я просто подсказываю вам, куда их адресовать.



«Коммерсант FM»: Но ведь это не рабочая группа их вносит, это Владимир Путин их внес.

Дмитрий Песков: Да, но здесь требуется все-таки юридическая трактовка.



«Эхо Москвы»: Разрешите уточнить, а это будет еще правиться самим президентом или это окончательный текст? Вопросов [к нему] очень много.



Дмитрий Песков: Как же может правиться то, что уже внесено президентом? Ну, единственное, что сейчас же идет экспертиза в Государственной думе. Подождите, здесь со временем будет объясняться и разъясняться. Еще продолжается обсуждение. Еще предстоит второе чтение. Но сейчас главная работа ведется в Госдуме.

«Коммерсант FM»: А все-таки проясняется насчет голосования: оно будет только пакетом или можно будет выбрать отдельную поправку?

Дмитрий Песков: На этот счет уже давали разъяснения.



«Коммерсант FM»: Но вы сами не можете объяснить.

Дмитрий Песков: Поскольку идет обсуждение рабочей группы, я не хочу давать никаких заключений, никаких пояснений. Это было бы преждевременно. Мы можем с вами еще долго дискутировать. Вы видите обилие тем, интерес к этим темам. Но это не тема для конференц-колла.

«Эхо Москвы»: Разрешите уточнить, это отвечает видению президента, какими должны быть поправки?

Дмитрий Песков: А как вы предполагаете, что он будет вносить что-то, что не соответствует его видению?

«Эхо Москвы»: Вы не можете за него объяснить, потому что не до конца знаете его видение, или как?

Дмитрий Песков: Я не могу в настоящий момент дать объяснение по этой теме.

И т.д. В общем, всё очень интересно: в нашу Конституцию принимаются анекдотические поправки по незаконной процедуре и с неизвестной целью. По всей видимости, это такая форма глумления над народонаселением – примерно как ведро с мусором на голову надеть и пустить в таком виде по улице гулять (2020).

Ну и сегодня надо, конечно, иметь в виду, что вся эта бредовня, которую пакетом “внесли” в Конституцию, изначально, по замыслу устроителей, не имела и не должна была иметь никакого смысла! Это просто, так сказать, вата, набивка: единственная функция всех этих предков с их непонятными “идеалами” – скрыть от глаз одну-единственную по-настоящему важную поправку, ради которой всё и затевалось: возможность для Путина избираться снова, и снова, и снова.