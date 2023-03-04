Как уменьшить вред при окрашивании волос: лучшие способы и лайфхаки от колористов

Если вы из тех, кто предпочитает красить волосы, вероятно, знаете, как сложно защитить их от вредоносного воздействия красителя. Будь то профессиональная краска, краситель без запаха или обычная краска, она все равно наносит вред здоровью волос.

Поэтому люди довольно часто задаются вопросом о том, можно ли уменьшить вред при окрашивании волос. На самом деле существуют некоторые лайфхаки, которые позволяют поддерживать красоту волос и их здоровье. И это не так дорого, ведь такие процедуры вы можете осуществить у себя дома, отказавшись от посещения салона.

Более того, некоторые способы и вовсе бесплатны. Например, нужно меньше пользоваться горячим феном, утюжком и плойкой. Если вы так любите локоны, то создавайте их с помощью бигуди.

Доверьтесь профессионалу

Выбор парикмахера очень важен. Задумайтесь на мгновение о том, скольким профессионалам вы доверяете в повседневной жизни: стоматологу, фармацевту, автомеханику. Почему бы с такой же серьезностью не отнестись к выбору специалиста по уходу за волосами?

Опытный парикмахер точно знает, что нужно, чтобы волосы были не только красивыми, но и здоровыми. Специалист должен будет задать вам некоторые вопросы, чтобы узнать как можно больше о том, как вы обращаетесь со своими волосами, насколько часто красите, какие красители используете. Среди основных вопросов еще и особенности укладки, например используете ли вы фен или дополнительные средства.

Одной из наиболее распространенных причин повреждения волос является неправильное лечение, поэтому профессионал должен оценить, как и чем стоит красить волосы. Прислушайтесь к его советам, ведь здоровье волос зависит не только от парикмахера, но и от вас самих.

Не обманывайтесь модными тенденциями и подбирайте уход в соответствии с типом ваших волос. Не следует экономить деньги, пытаясь добиться профессионального эффекта окрашивания в домашних условиях, ведь это практически невозможно. В конце концов, здоровье волос должно быть для вас на первом месте, а уже потом следует думать об экономии в отношении этого вопроса.

Выберите правильный шампунь и кондиционер

Даже если вы нечасто посещаете парикмахерскую, спросите у своего парикмахера, какие продукты он рекомендует по уходу для укрепления волос. Более того, стилисты по волосам обычно в курсе последних тенденций и новых технологий, поэтому они могут дать вам наиболее адекватный совет.

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Возможно, вам понадобится специальная маска или средство, которые наносятся после мытья и уже не смываются до следующего раза. Не стесняйтесь спрашивать и обязательно прислушивайтесь к советам парикмахера всякий раз, когда посещаете салон.

Будьте терпеливы

Наверняка вам знакома ситуация, когда вы увидели в Интернете невероятный цвет волос и тут же ваша рука тянется к телефону, чтобы как можно быстрее записаться к своему парикмахеру. Сохраняйте спокойствие и наберитесь терпения, ведь иногда, чтобы добиться желаемого эффекта, потребуется несколько сеансов.

Что касается волос и их цвета, лучше всего не прибегать к радикальным изменениям, ведь вы наверняка позже столкнетесь с определенными проблемами. А вот что касается стрижки, по поводу этого вам не стоит так сильно беспокоиться, ведь даже после самого неудачного эксперимента волосы все равно отрастут.

Избегайте слишком высокой температуры при укладке

Многие люди часто укладывают волосы с помощью горячего фена, завивают пряди в красивые локоны, но после довольно часто это приводит к неприятным последствиям. Окрашивание тоже может быть разрушительным процессом для волос, ведь краска не просто покрывает волосы снаружи, она нарушает их структуру, позволяя пигменту проникать внутрь.

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Если вы добавите термическую обработку к недавно окрашенным волосам, эффект будет похож на то, как если бы на свежую рану насыпали соль. Сделайте себе и своим волосам одолжение и отложите фен с утюжком подальше на некоторое время сразу же после окрашивания.

Используйте термозащитные средства

Для того чтобы снизить повреждение волос, всегда перед тепловой обработкой наносите средства для термозащиты. На рынке можно найти множество разных продуктов для этого, которые будут подходить именно вашему типу волос. Если вы сомневаетесь при выборе, проконсультируйтесь со своим парикмахером.

Используйте средства по уходу перед окрашиванием

На рынке сегодня представлено множество средств для ухода за волосами, которые действительно могут снизить вредное воздействие краски на волосы. Перед тем как посетить салон, вечером проведите уходовые процедуры и, если возможно, оставьте средство на ночь на волосах.

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Есть еще один вариант: использовать уходовое средство не только до, но и после окрашивания, а затем 2-3 раза в неделю в качестве кондиционера. Через 15 минут после нанесения уходовое средство можно смыть.

Используйте кокосовое масло

Специалисты советуют использовать кокосовое масло, особенно если вы часто посещаете бассейн или планируете отпуск в солнечном месте. Нанесите масло на кончики волос, что позволит защитить их от чрезмерного высушивания под лучами солнца. Соленая вода тоже может негативно влиять на волосы. Использование кокосового масла – один из лучших способов защитить волосы от внешних факторов и повреждений.

По возможности используйте временные краски

У традиционного окрашивания есть более здоровая альтернатива – использование временных красок. Такие красители наносятся на волосы снаружи и не проникают в их текстуру. Эти средства называются не только временными, но и полуперманентными или оттеночными.

Такие красители остаются на поверхности волос до следующего мытья. Правда, у них есть две проблемы. Одна из них заключается в невозможности осветления волос. Это обусловлено тем, что естественный пигмент остается нетронутым под защитным слоем. Вы можете только лишь затемнить или немного поменять оттенок своих волос с помощью полуперманентной краски.

Еще один минус заключается в том, что такие краски быстро смываются. Результат окрашивания может сойти на нет сразу же после первого мытья головы, но цвет уже точно не будет таким интенсивным. Возможно, это является наиболее верным подходом к здоровому окрашиванию, если вы не хотите повреждать волосы.

Не окрашивайте волосы сразу после химической завивки

Если только недавно вы прошли процедуру химической завивки, сразу же записываться на окрашивание волос не рекомендуется, так как реактивы ослабляют волосы, что может значительно ухудшить их состояние.

Окрашивание после химической завивки можно осуществлять по истечении двух недель. В течение этого времени нужно регулярно ухаживать за волосами, мыть их как можно чаще, чтобы избавить их от остатков химических веществ.