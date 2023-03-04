 

Мнение: Непонятный онанизм

04.03.2023, 0:56, Разное
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Ну и, как говорится – немного абсурда вам в ленту! Сегодня по радио весь день мусолят сенсацию от Центробанка России – что в РФ снова вводятся в оборот… 5- и 10-рублевые купюры.

Как говорится – хоть стой, хоть падай. Новость столь откровенно бредовая, что даже и не знаешь, как к ней относиться. Похоже на розыгрыш. Добавляют недоумения еще и “разъяснения”, согласно которым ту же десятирублевку Центробанк отказался печатать еще… 10 лет назад! А теперь, стало быть, возобновляет.

Блин, у нас что – последние 10 лет дефляция была?! Вроде бы нет. Достаточно просто вспомнить, что 10 лет назад курс доллара был в районе 30 рублей, а сейчас он – в районе 75. Точно не дефляция!

Тогда почему ж возвращают “бумажки” самых низких номиналов?? Что граждане будут с ними делать? На мой взгляд, вообще не должно быть денег, не имеющих никакого материального эквивалента. В СССР, скажем, на 1 копейку можно было коробок спичек купить или стакан газировки выпить. А что сейчас можно купить на 10 рублей (я уж молчу про пять)? Я честно не знаю.

Какая-то махровая глупость. Набиуллина, впрочем, приводит один “железный” довод – типа, металл нынче дорог. “Пятюни” и “десятюни” дорого штамповать в виде монеток – вот оно что! Звучит, мягко говоря, неубедительно.

Но и вообще – все происходит как какое-то нарочитое издевательство над здравым смыслом. В прошлом году даже по официальным признаниям того же ЦБ была инфляция в 12%. В таких условиях впору вводить купюры не в 5 и 10, а в 10000 и 50000 рублей! И вот таких, кстати, явно не хватает, потребность в них созрела и перезрела. Вообще-то напрашивается и шаг более решительный – денежная реформа, а именно деноминация как минимум в 100 раз… А можно и тысячу). Тогда 1000 рублей станут просто “рублем” (как тысячу в народе давно и называют, типа “у меня зарплата всего 20 рублей”), 10 рублей превратятся в 1 копейку (и поделом), ну а про 5 рублей разговор просто будет снят за ненадобностью.

Против деноминации возражение, правда, убойное – страна на грани экономического кризиса и финансового коллапса, в таких условиях обычно происходит инфляция в 1000%, и это значит, что денежная реформа бессмысленна. Но ладно, ввели б тогда только 10 тыс. и 50 тыс. Хотя бы. И не позорились бы непонятным онанизмом с “купюрами по 5 и 10 рублей”.

Источник: Размышления вольного социолога


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