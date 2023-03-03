Весной хочется выглядеть стильно: модные тренчи на весну 2023

Универсальная вещь, без которой сложно представить базовый женский гардероб, – идеальный вариант для весны. Подобрать стильный тренч, защищающий от ветра и дождя, довольно просто: достаточно воспользоваться советами стилистов и выбрать подходящий вариант. Расскажем о самых модных моделях лучшей вещи для межсезонья.

Добавить красок

Тренч, ставший главным предвестником теплого времени, – замечательный повод выделиться из толпы.

Весной 2023 года в моде будут яркие цвета, которые соберут на себе одобрительные взгляды стильных дам. Приталенные модели глубокого пурпурного, неонового оранжевого или изысканного изумрудного оттенков оживят самый простой лук и спасут от городской серости.

Асимметрия в моде

Универсальная вещь асимметричного кроя как нельзя лучше подчеркнет индивидуальный стиль и загипнотизирует сложным фасоном, который лидирует в списке модных трендов.

Стоит помнить, что акцент в образе должен быть только на тренче, иначе можно перегрузить лук.

Хит весны

Прозрачный дождевик спасет не только от непогоды, но и сделает образ еще ярче. Интересная модель идеально смотрится с любыми вещами: под нее можно надеть строгий костюм или свитер с бойфрендами. Кстати, невероятно стильный предмет гардероба необязательно носить в дождь, а можно использовать в качестве необычного аксессуара, на который точно обратят внимание представители противоположного пола.

Свободный крой

Тем, кто хочет выглядеть неординарно, лучше всего присмотреться к тренчам оверсайз, открывающим простор для экспериментов.

Ультрамодные модели, популярность которых только растет, дарят максимум свободы.

Стильная классика

Бежевый тренч – незаменимая вещь этой весной. Вписывающийся в любой гардероб, он стал настоящей классикой жанра.

Тренч подходит на разные случаи: будь то свидание с возлюбленным или бизнес-встреча.