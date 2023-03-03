Мнение: Письмо: “Все хотели жениться на ней”

Вот автор пишет про свою маму, предполагая, что та может быть рыбачкой.

Мама действительно, как минимум, нерыба.

Прочитайте письмо и разберите все моменты, которые указывают на хорошие границы мамы автора.

just_a_human11

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Хочу рассказать про мою маму и о её способности привлекать к себе мужчин.

Мама была из бедной семьи, рано начала работать, много училась.

Закончила педагогический с красным дипломом. Говорит что красивой себя не считала никогда, была просто стройной, спортивной, обычной для того времени.

В 25-26 лет познакомилась со своим будущем мужем в Профсоюзе. Говорила что он ей проходу не давал, постоянно ходил рядом с ней, уговаривал встречаться, звал на свидания, дарил подарки. Сказала что всех мужчин вокруг неё распугал. В итоге она согласилась.

Он был сыном очень богатого и влиятельного мужчины в городе. Вскоре позвал к себе жить. Как мама рассказывала жили они с его родителями в огромной квартире. Мама очень удивилась что у них есть комната для домработницы, которая живёт с ними.

С родителями мужем, как мне кажется, отношения были прекрасные. Мама много рассказывала про свёкра разных историй, как она от него жизни научилась, какие умные мысли у него были и интересная жизни.

Потом они с мужем поженились, он снял самый дорогой ресторан для свадьбы. Как рассказывает мама гостей было более 100 человек, а еды так много, что родственники потом неделю питались оставшимися продуктами.

Сразу после свадьбы, буквально на следующий день, переехали в Москву. Там он снял квартиру. Прожили 8 лет, потом вернулись обратно.

Вообще мама говорила что особо тогда денежно не вкладывалась, работала для себя и откладывала.

Рассказывала одну историю. Муж пригласил её в дорогой ресторан, она отказалась, сказала платье не взяла для такого случая. Он сказал что это не проблема пошли выберем тебе самое красивое и дорогое платье и туфли. Выбрал, купил, и говорит что чего то не хватает. Приходит через 20 минут, приносит дорогущее колье, и говорит вот теперь идеально, пошли в ресторан.

После возвращения в наш город захотели завести детей, но у них не получалось несколько лет. А маме очень хотелось своего ребёнка, да и часики уже тикали давно. В итоге она ушла от него из-за этого. Рассказывала что он с родителями не хотели её отпускать, предлагали взять из детдома ребёнка, запирали двери чтобы она не ушла. А она выкинула стул в окно и пока все были в шоке сбежала. Потом был развод, который длился 4 года. Бывший муж не хотел разводится, то не приходил, то ещё что-то, просил вернуться. Мама ещё говорит:

-Я беременна была, в суд ходила. Потом родила ходила. А он всё возвращайся, да возвращайся.

За 4 года пока длился развод, мама познакомилась с моим отцом. Он на 12 лет моложе. Она рассказывала даже как помогала ему доучится в университете. Папа предлагал ей выйти замуж, но она не хотела больше быть в браке. Хотела только ребёнка, папа был не против. В 38 лет мама забеременела мной, и как она говорит была очень счастлива. После моего рождения мама с папой прожили ещё года 4 вместе, а потом папе предложили по работе переехать в другую страну. Мама с ним не поехала.

С папиными родителями у неё до сих пор прекрасные отношения. Они живут в нашем городе, по отдельности. Бабушка с дедушкой не ладят, а мама ладит с ними обоими. С бабушкой они лучшие подружки. Буквально все праздники, выходные мама ездит к ней или привозит бабулю к нам. Ни разу я не слышала чтобы она называла их свёкор, свекровь. Всегда мама и папа. После того как папа уехал моя мама и я стали для них самыми близкими.

Два года назад она вступила в отношения с мужчиной уже старше её. Ей сейчас 60. Ему 75. Он никогда не был женат, детей нет, зато есть 2 квартиры в центре города. Мама особо не скрывает свои намерения, да и М. прекрасно всё понимает, переписал на неё квартиры, оплачивает моё обучение, дарит дорогие подарки. М. был нашим соседом, и как оказалось ему всегда нравилась мама, но он не решался подойти. Недавно они расписались и М. меня удочерил.

Сколько знаю маму она всегда со всеми ладит и находит общий язык. Очень много общается, сразу заводит знакомых. Вокруг неё всегда были мужчины которым она нравилась. Причем совершенно разные. Кто-то моложе её гораздо, кто-то женат, кто-то просто знакомый с которым она виделась от силы раз 4. Даже родственник дальний однажды предлагал ей встречаться.

В общем, вот такая у меня необычная мама, не знаю можно ли её считать хищником или рыбаком, но каждый её партнёр был довольно обеспечен и у они все хотели женится на ней.

Спасибо большое что прочитали.