Мнение: Большая кольцевая линия, завод Суперджетов в ОАЭ и куда пропали «русские излучатели»

1. Россия продолжает расти и строиться вопреки недовольству злопыхателей и плачу всепропальщиков. Очередной рекорд российской экономики – самая длинная в мире Большая кольцевая линия Московского метро, открытие которой праздновали накануне (ссылка):



Большая кольцевая линия метро — крупнейший проект в истории московского метростроения. Ее длина составляет 70 километров, на линии разместились 31 станция и три электродепо: «Замоскворецкое» на юге Москвы, «Аминьевское» на западе и «Нижегородское» на востоке.

«Весь город почувствует эффект от ввода БКЛ, — рассказали «Мосленте» в пресс-службе Московского метро. — Запуск линии станет настоящим прорывом в развитии транспортной системы столицы. Так, на базе 22 станций Большой кольцевой линии уже сооружены транспортно-пересадочные узлы, объединяющие как действующие, так и перспективные линии метро, МЦД, МЦК, железную дорогу и наземный транспорт». <…>

Она стала самой длинной кольцевой линией в мире. До ее появления первое место держала Вторая кольцевая линия метро в Пекине. Ее длина составляет 57 километров. БКЛ в Москве протянулась на все 70 километров.

Напомню, что со списком крупнейших проектов России, как нашего времени, так и за всю историю, вы можете ознакомиться на Руксперте:

https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты

https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2018-2024)

Пара слов по поводу привычного «а вот почему в Омске метро не строят». Здоровая экономика всегда развивается неравномерно, очагами. Когда какой-то регион, — столица страны, например, — сильно вырывается вперёд, то к нему естественным образом начинают подтягиваться и другие регионы. Поэтому самый быстрый способ дождаться метро в Омске — развивать метро в Москве. Если же пытаться прижигать точки роста, заботясь о равномерности, то заметного роста и не будет.

Мы это уже проходили — когда коммунисты держали РСФСР в чёрном теле, чтобы развивать за счёт русских национальные республики. Ни к чему хорошему такая борьба с «великорусским шовинизмом» не привела.

2. Наш авиапром расширяется, российские самолёты будут производить в Объединённых Арабских Эмиратах и в Индии (ссылка):



Инвестиционная компания Markab Capital со штаб-квартирой в Дубае подписала соглашение о стратегическом партнёрстве с итальянской компанией SuperJet International по созданию завода по производству гражданских самолётов в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом сообщает издание Gulf News.

Издание не сообщает тип воздушного судна, который планируется строить в ОАЭ, однако учитывая, что ОАК через свои дочерние компании владеет 90 процентами акций в совместном с итальянской Leonardo-Finmeccanica (ранее Alenia Aermacchi) предприятии SuperJet International, это будет российский Sukhoi Superjet 100 в базовой версии. Убедительность таким предположением добавляет недавнее предложение ОАК о локализации и производстве в Индии российского регионального самолёта.

Завод, строительство которого планируется завершить в 2025 году, является первым в своем роде в арабском мире, на котором будут собираться и производиться гражданские самолёты, прокомментировал подписание соглашения председатель и главный исполнительный директор Markab Capital Company Абдулла Аль Кубаиси. Где конкретно будет построен новый авиазавод, не сообщается.

По его словам, объём инвестиций в новый завод составляет 180 миллионов долларов США, а производственная мощность первой очереди составит от 10 до 15 самолётов в год. Увеличение производственных мощностей будет рассматриваться в дальнейшем на основе запросов на воздушные суда.

3. Американцы очередной раз признались в мошенничестве. «Русских троллей», «укравших американские выборы», так и не нашли. «Русские излучатели», кошмарящие американских дипломатов, также оказались выдумкой (ссылка):

В США таки не нашли “русские облучатели”.

Пять лет назад в среде американских дипломатов вспыхнула истерика. Они начали обвинять Россию в использовании неких тайных излучателей для того, что портить им здоровье. Дипломаты жаловались на тошноту, головные боли и проблемы с памятью.

Впервые эта история началась на Кубе – поэтому такое “заболевание” и получило название “гаванский синдром”. За несколько лет число “жертв” среди американских дипломатов разрослось до 200. Причём с этим начали сталкиваться везде – от Кубы и Вьетнама до Франции и Швейцарии, где сразу после переговоров с Россией дипломаты из США слегли в больницу.

Дипломаты этим активно пользовались, чтобы получать щедрые компенсации от правительства США – за “ущерб” своему здоровью от “облучателей”. На расследование случаев “облучений” администрация Байдена спустила 30 миллионов долларов.

И теперь разведсообщество США нехотя признаёт – никаких “облучателей” им найти так и не удалось. Пару лет назад к тому же выводу пришли и в Госдепартаменте. Там и вовсе установили, что странные звуки на Кубе, которые дипломаты приняли за работу “облучателей”, были стрекотом цикад.