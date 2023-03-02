Личное: “Скорее всего это был Печорин”

Принято говорить, что многие мужчины относятся к женщинам как к сексуальным объектам. Женщины – не меньше, как мы с вами знаем из женских писем.

Не имеет значения пол и гендер, имеет значение только степень сформированности границ. Либо человек видит в партнере отдельного субъекта, либо видит объект для своего удовольствия.

milochka1979

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Читаю вас уже восемь лет и только последние три года нашла в себе несколько багов – выскочку, штурмана, училку, до этого считала что со мной всё в порядке.

Хочу на разбор предложить вам свою недавнюю историю, которая меня немного расшатала. Скорее всего это был Печорин, никогда не встречала таких мужчин. Буду благодарна Вам за разбор.

(Если вы помните другие письма про “печориных”, это всегда почти – онежьи онегины. Пороги онегиных возникают из-за того, что те очень старались и надорвались. Женщина может избежать онежьих порогов, если окажется достаточно щедра и устойчива. И в этом нет отличия от печоринских скал. Обратите внимание, друзья. Пороги и скалы – это проблемы партнеров, а не ваши. Но как баги и короны это может спровоцировать рост ваших собственных багов и корон. И тогда это станет вашей проблемой, а пока это косяки на стороне партнеров – это не мешает вашему КП, а часто даже увеличивает его. Кто этот момент поподробней раскроет?)

Мне 43 года ( М.) , работаю адвокатом, в разводе, живу в своей квартире, взрослая дочь живет отдельно, А. – 44 года, в разводе, недавно закончились отношения с девушкой, в разводе 4 года, две дочери 14 и 19 лет живут отдельно, мы познакомились на сайте знакомств и он просто ворвался в мою жизнь. Сначала мы встретились на свидании в ресторане, он красавчик, с шикарной улыбкой, весь вечер хотел меня накормить, интересовался моей жизнью, вникал во всё, спрашивал про работу про жизнь.

Через несколько минут после свидания, он позвонил и предложил пойти в выходные в театр, начал скидывать варианты спектаклей, спрашивал нравится не нравится, мы остановились на каком-то варианте, он тут же купил билеты прислал их мне, вёл себя как ураган.

(Вел себя соответственно тому образу, который он считает самым верным. Встретив такой “ураган”, женщина должна понимать, что как только на той стороне возникнет перебор шагов и вложений, будет порог)

При этом продолжал мне писать постоянно, слать смайлики, утром – сердечки, доброе утро, что он уже соскучился и снова хочет увидеться. Предложил увидеться, мы договорились поужинать, встретились в ресторане, получилось так что начали пить вино и немало так его выпили, разговоры всё более глубокие – в общем, такое ощущение, что ему всё интересно, а я рассказывала, про себя как будто знаю его всю жизнь. Хотя у меня проф деформация – я обычно сама много выясняю при знакомстве и больше слушаю. Но мне настолько бесконечно хотелось с ним общаться, что я вообще потеряла голову, мне казалось что это уже всё, любовь.

(Автор говорит “любовь”, но имеет в виду слияние. Слияние – противоположность любви, потому что в слиянии ваш фокус на своем кайфе, а локус у партнера и вы уже присвоили его, вы считаете его своей частью, вы в буквальном смысле потребляете его и наслаждаетесь, как если бы хищный рапан ел какую-то вкусную мидию. В другое время автору хватало ума больше слушать и быть аккуратней в общении, а здесь она вытекла из границ)

Он мне тоже говорил, что я ему нравлюсь, как я выгляжу, как я говорю, какая у меня речь, что ему нравятся девушки, которые развиваются, образование, статус и карьера девушки для него это в приоритете. Он не общается и не строит отношения с молодыми девочками, хотя безусловно видно, что они на него засматриваются. В разговоре он упомянул, что сейчас живет в доме, но скоро заканчивает ремонт в квартире, хочет переезжать ближе красоте и он хотел бы чтобы я с ним там жила. Это было второе свидание, умом я понимаю, что это не нормально для таких тем, но мне настолько хотелось чтоб это так и было, что в голове уже рисовала переезд.

(Они “немало так выпили”, это плюс к сильному желанию героя понравиться автору, подарить ей сказку, вести себя как идеальный герой. Автор начала рисовать переезд, как будто ее собственный дом и ее собственная жизнь ничего для нее не значат. То есть настройки автора совсем слетели)

В этот день мы так нормально выпили, сменили несколько ресторанов, начали обниматься, он шептал нежности на ухо, в общем я улетела, хотя всегда считала себя прагматиком. Утром он писал, что хочет помочь мне продвигать мой проект, готов его финансировать, чтоб процесс шел активнее, я не отказывалась, обсуждали детали, каких специалистов привлечь и в какой бюджет это выйдет, достаточно подробно. Вечером мы снова встретились поужинать. Переписка постоянно, от него сердечки, комплименты. Утром позвонил с идеей отправить меня к своему врачу стоматологу , я конечно согласилась, потому что давно ищу хорошего специалиста чтоб заняться красивой улыбкой, не то чтоб у меня все плохо, но планирую виниры поставить. Тут же записал меня к врачу, сказал что оплатит эту диагностику, это будет его вклад в мое развитие.

(Автор даже словно не знает, что “диагностика” перед дорогостоящей процедурой часто бесплатно, а герой преподносит ее как большой вклад, еще и в развитие. Они знакомы всего пару дней, а он уже отправляет ее к протезисту. Скорее всего его сильно смущают ее зубы)

Днём у нас был театр, перед спектаклем мы встретились в ресторане, выпили вина, спектакль не зашел, ушли раньше и опять в баре засели с вином, хорошо так посидели, он еще настоек кучу выпил, обнимались и целовались по полной, когда он спросил, куда едем ночевать, я сказала что к нему, он сказал что у него дома сегодня дочь, но она нам не помешает и мы поехали.

(Они все время выпивают, ничего удивительного, что герой болтает много лишнего. Друзья, вы понимаете, как в границах компенсировать и минимизировать поток обещаний и комплиментов мужчины?)

Дочь дома была с подружкой, он познакомил меня со своей 14 летней дочерью. Ночью был секс, но он и в постели бешеный, даже не пытался под меня подстроится, но я подумала, что нужно время, получилось скомкано. А. изображал счастье, ходил счастливым по дому, прыгал, у него дома барабанная установка, усадил меня послушать, он правда круто играет, кричал что счастлив. Мы без ума целовались и обнимались. Утром вообще были какие-то грандиозные планы настроили – я пеку блины, он запекает баранью ногу, мы помчались на рынок покупать продукты, кучу всего купили.

(Он много выпил, расслабился, был счастлив играть на барабанах и орать. Автору в этот момент совершенно наплевать на то, что ночь, соседи, что за стеной обалдевшая дочь-подросток, автор чувствует себя причиной счастья мужчины, а не алкоголь и барабаны. И даже голод мужчины утром, его желание поесть блинов с бараниной она считает их “грандиозными планами”. То есть “ураган” устраивает ей не “печорин”, а ее корона. Опишите этот ураган)

Он нашел мне спортивную одежду, заботливо двери открывал, впереди бежал, все пакеты из рук выхватывал, сам носил, это ощущение такого кайфа от внимания, облака любви, просто вот сносит с ног. С этой кучей продуктов мы приехали домой и я уже замешивала блины, как он пришел такой грустный и сказал что дочь сказала, что мы должны уйти из дома иначе она не выйдет из комнаты. Это был протест видимо против того, что он привёл меня к себе домой , но я понимаю это был необдуманный поступок, слишком импульсивный, конечно у ребёнка были свои планы на выходные, на папу, и так немножко планы наши поменялись.

(Это не просто “свои планы”, это пьяный отец, завалившийся с незнакомой пьяной теткой, их шабаш всю ночь и утреннее продолжение шабаша. Автор почему-то не понимает, что ситуация неприличная не только в глазах дочки)

Но я с пониманием отнеслась к этому, хотя конечно и неприятно было. Мы решили поехать куда-нибудь в спа отмокнуть после бурной субботы, заехали ко мне за купальником, ему понравилась моя квартира, она маленькая, сказал что очень уютная, вот говорит готовься скоро ее сдать, ведь мы будем жить у него. До спа мы не доехали, съездили в его квартиру, спрашивал как мне ремонт, вот посмотри какой дом, он совсем новый, как тебе тут нравится, вот здесь парковка, ты можешь ставить здесь машину, думай уже насчёт сдачи своей квартиры, скоро уже, недели через две закончится монтаж мебели и мы сможем здесь жить, смотри как тебе удобно будет добираться до работы , а тут вот метро рядом, можно будет ездить, в общем все это было похоже на сон и хоть я и не говорила, что да да да, конечно я перееду, молчала как рыба, а в голове конечно фантазии мои били ключом.

(Разве хорошо, что она “молчала как рыба”? Даже если он нес лишнее, а он его нес, молчание в ответ все равно создает перекос. Как было правильно отвечать на поток обещаний?)

Потом мы запланировали поездку на длинные выходные по небольшим городкам и нашли отели в трёх городах, достаточно дорогие, учитывая что до поездки оставалось три дня, оставались только такие, ну и он денег не жалел, все оплатил заранее – отели и экскурсии.

На след день был осмотр у зубного врача, он меня встретил, проводил до кабинета, всё оплатил потом встретил с чаем, хотя у него там насморк немножко был, но он все равно настоял приехать в поликлинику, хотя я говорила чтоб лучше дома остался полечиться.

Накануне поездки, я с вещами приехала к нему и мы утром поехали в поездку, всю дорогу болтали слушали музыку, было весело, у нас находилась много всего общего, что мы любим одинаковые продукты, мы любим рано вставать, мы заточены на работу, мы любим путешествия, мы любим одинаковые бренды одежды. Он восхищался моей речью, услышал как я разговаривала с клиенткой, похвалил меня, что я говорю без слов паразитов и без пафоса, а его предыдущая девушка тоже адвокат, она, с его слов, вела себя с клиентами пафосно и со снобизмом, он несколько раз говорил мне комплименты что у меня красивая логичная речь.

(Почему ее не напрягает, что он все время вылезает из штанов и старается расхваливать ее, как нанятый ее короной?)

Первый вечер прошёл отлично, ночь в обнимку, с сексом опять так же, он расстроился что не смог кончить, но мы обсудили что надо времени больше чтоб подстроиться.

На следующий день вдруг резко что-то поменялось, и я даже не могу объяснить что, просто в какой-то момент, он слушал историю, связанную с моей знакомой и так резко ухмыльнулся, сказал что ты похоже не проработала эту историю, как-то потроллил немножко, я ответила ну да, все мы со своими тараканами, странно что его это удивило и вообще стал какой-то отстраненный, ближе к вечеру ,мы вернулись после экскурсии в номер, он просто лёг спать в 7 вечера, если до этого мы спали в обнимку, то в эту ночь с 7 вечера до 7 утра он проспал ни разу не обняв, не поцеловав, как будто бы ничего до этого другого и не было, меня конечно это расстроило, но я ничего не спрашивала, решила понаблюдать, и в этот вечер я начала искать посты эволюции, и тут до меня дошло, что да, скорее всего этот тип поведения Печорина, открыла вашу книгу, нашла что у Печорина появляется скала и в этой ситуации нужно максимально проявить самоуважение, не вязаться к нему и не пытаться выяснить что случилось и возможно это поведение поможет вырулить ситуацию, но это маловероятно, наверно так и произошло.

(Он просто устал от ее решета, а еще больше устал прыгать вокруг и верещать. И от бессонных ночей устал. Мало кто умеет высыпаться в обнимку с кем-то, тем более малознакомым. Но автор так ждет очередную порцию “любви” от своей мидии, что обескуражена и обращается к теории заговора печориных, прочитанной между строк в моей книге)

На следующий день у нас снова была экскурсия, ресторан, и в целом мы очень много общались, но уже никаких комплиментов, никаких планов на будущее не обсуждалось, все было позитивно, он также себя галантно вёл, всегда открывал дверь, носил оба чемодана, но вечером также рано лёг спать, когда к нему подошла обняться и поцеловать, то никакой инициативы к сближению не проявил, я для себя сделала вывод, что я больше не хочу навязывать себя и хочу скорее домой.

(Носил два чемодана, открывал двери, прыгал и зажигал, а потом почему-то лег и уснул вместо секс-марафона. Если бы автор носила два чемодана и открывала двери, ей бы не казалось это таким удивительным)

Утром мы поехали домой, по пути мы заехали в магазин, где он начал выбирать постельное белье и предложил купить мне домой постельное, я отказалась, что в общем опять противоречило его разговорам про совместную жизнь, вот все это было уже так очевидно по-другому, внешне я ни одним мускулом не выдала что расстроена, мы ехали весело, слушали музыку, пританцовывали, шутили, смотрели сценки с ютуба прикольные, я только об одном мечтала, чтобы вот ничто не выдала моё какое-то плохое настроение и разочарование, что я хочу доехать до дома, мне все понятно у парня случилась скала, я хочу с достоинством выйти из этой ситуации и надеюсь что всё на этом закончится.

Мы доехали до моего дома, хотела поцеловать, он под предлогом что у него простуда увернулся, на этом и расстались.

(Она все время инициирует поцелуи и объятия, постоянно подходит, пытается его поцеловать и потом обижается, когда он не хочет. Хотя с того момента, как он отвел ее к стаматологу, лучше было бы вообще не инициировать поцелуи. Он бы сам мог инициировать, когда ее СЗ выросла бы настолько, что его брезгливость отступила не только под алкоголем. Онегины очень брезгливы, у них физические барьеры, это такие мини-пороги, на которые нельзя обижаться, но нельзя пытаться продавить, если вы хотите развивать отношения с онегиным)

Я пришла домой настолько расшатанная, собираю себя в кучу просто, до слез хочется продолжать эту сказку, а ничего не могу сделать. И тут он мне через несколько часов пишет, что наверное ты мечтаешь сейчас приехать ко мне на ночь, и вот тут у меня бомбануло, потому что я две ночи наблюдала за его сном, а теперь он что троллит меня или мои чувства испытывает, мне было так обидно, я решила резко это все заканчивать, иначе не вывезу эмоционально. Утром он мне написал, что я забыла перчатки в машине, я предложила доставку заказать, он сказал найдет способ мне их передать в то место где я должна была быть и потом был такой диалог.

А.:Не стал заезжать,выберу другой способ

Я: Избавься от них))) слишком много от них проблем 😄

А: Каким образом?)

Я: И спасибо тебе за все, было здорово ) но качели не мой аттракцион

А: Что это значит?

Я: Люблю то что движется в одну сторону – гонки, Американские горки, даже колесо обозрения лучше, хоть и медленно)

А: Это означает меня в бан?)))

А: Если коротко)

А: М.,не хочу выяснять про какие качели ты написала,но я буду рад продолжать общение,по крайней мере не рубить концы. Уж мне то точно будет приятно с тобой общаться .

Я: Я увлеклась, как показалось, ты тоже, но сейчас взаимности от тебя не чувствую. Я понимаю, так бывает. Прости, но дружбу предложить не могу.

А: Быстрые выводы. Считаешь,что развивать нечего?

А: Резкая,четкая))))))))))))))

А: Давай хотя бы в Геленджик сгоняем,покажу тебе тайные тропы)))

А: постараюсь обеспечить тебе индивидуальное проживание,чтобы не было обидно за бесцельно прожитые годы)))

(“Бесцельные годы” – это о его переживаниях, что он не мог дать ей секс. Из-за того, что она не смогла спрятать доильный аппарат, она теперь конечно чувствует себя униженной. И он чувствует себя униженным тоже. Как она могла спрятать доильный аппарат? И что бы это ей дало?)

А: Прости ,про годы,это просто выражение. Подумай пожалуйста про Геленджик. И про качели ,я думаю погорячилась.

А: Не отвечаешь,я переживаю)

А: Из Ярославля реакция на мою запись пришла,интересно что он и мне написали?))))

Я не отвечаю больше. Прошло два дня, больше он не пишет, у меня вопрос появится он ещё или нет, и могу ли я что-то ещё в этой ситуации сделать?

(Странно, что автор не ответила на несколько сообщений героя, но ждет, что он будет писать еще. Он дешевле стоит что ли? Сделать можно было многое, но раньше. Например, можно было отвечать на его вложения не шагами как автор, а своими вложениями. Опишите, где она отвечала шагами на вложения и как было бы правильно?)