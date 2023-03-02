 

Показала позу – Личное мнение

02.03.2023, 18:56, Разное
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Не жалеющая себя ради подписчиков Регина Тодоренко показала, как готовится к третьим родам.


Фото: Соцсети

Пыхтит. Старается. Непонятно, где сплелись руки, а где — ноги. Лицо сосредоточено, рот открыт для дыхания.

Не знаю, как это должно помочь родам, но раз мужу Владику нравится, то это самое главное.

Можно спросить, какими-такими талантами наделена Регина. Чем она знаменита? Откуда вообще взялась в информационном поле?

Да, можно задаться этими вопросами, но лучше не надо.

Важно другое — с каким упорством Тодоренко радует своих зрителей.

Они ей кричат: это что — посмотри на себя со стороны! Ты чего такое делаешь, так скручившись?!

Но Регина не слушает отзывы и поднимает рейтинги. Понятно, что не для облегчения родов старается, а для людей.

Впрочем, гибкость ещё никому не мешала. Пока Регина пыхтела в позе, Топалов наигрывал мелодии на гитаре, чтобы облегчить жене трудности.

К чему это я? Ах, да: любовь Топалова к одиночеству очень даже можно понять. Вот представьте, как вам говорят: ну-ка, счас я покажу позу, а ты играй на гитаре!

А тебе-то уже под 40! Вот как тут не полюбить тишину?

Источник: Лена Миро


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