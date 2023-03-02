Показала позу – Личное мнение
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Не жалеющая себя ради подписчиков Регина Тодоренко показала, как готовится к третьим родам.
Фото: Соцсети
Пыхтит. Старается. Непонятно, где сплелись руки, а где — ноги. Лицо сосредоточено, рот открыт для дыхания.
Не знаю, как это должно помочь родам, но раз мужу Владику нравится, то это самое главное.
Можно спросить, какими-такими талантами наделена Регина. Чем она знаменита? Откуда вообще взялась в информационном поле?
Да, можно задаться этими вопросами, но лучше не надо.
Важно другое — с каким упорством Тодоренко радует своих зрителей.
Они ей кричат: это что — посмотри на себя со стороны! Ты чего такое делаешь, так скручившись?!
Но Регина не слушает отзывы и поднимает рейтинги. Понятно, что не для облегчения родов старается, а для людей.
Впрочем, гибкость ещё никому не мешала. Пока Регина пыхтела в позе, Топалов наигрывал мелодии на гитаре, чтобы облегчить жене трудности.
К чему это я? Ах, да: любовь Топалова к одиночеству очень даже можно понять. Вот представьте, как вам говорят: ну-ка, счас я покажу позу, а ты играй на гитаре!
А тебе-то уже под 40! Вот как тут не полюбить тишину?
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Источник: Лена Миро
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