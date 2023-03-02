Мнение: Коммент про Медведа

К посту о “Проекте Медведев” – хороший комментарий:

“Для меня первым звоночком, что Медведев пишет свои посты как минимум не один, стало его высказывание в адрес Бербок, где он назвал ее “сумасшндшей бабкой”. Знаете в чем прикол? В том, что эта “бабка” на 15 лет младше его. О таких вещах даже в состоянии белочки невозможно забыть”.

Заодно можно примерно представить возраст того (тех), кто всё это пишет за него.

Справка: Анналена Бербок родилась в декабре 1980 г., то есть ей сейчас 42 года.