Бойцы 352-го полка попросили Евгения Пригожина взять их в ЧВК «Вагнер»

Военнослужащие 352-го мотострелкового полка обратились к основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину с просьбой принять их в ряды «Оркестра».

Они рассказали, что их подразделение было расформировано и теперь бойцы хотят продолжить службу в рядах «музыкантов». Обращение мотострелков опубликовал Telegram-канал «Горячие Точки».

«Уважаемый Евгений Викторович. Мы военнослужащие 352 мотострелкового полка. К сожалению, произошла такая ситуация, что наш полк расформировали. Поэтому очень хотим служить в вашем подразделении. Всего нас десять человек, которые прошли боевое слаживание. Мы хотим, чтобы вы нас приняли в свое подразделение. Чтобы дали нам такие вот шевроны. Мы очень хотим служить в вашем подразделении», — попросили бойцы.

Подразделения ЧВК «Вагнер» планомерно уничтожают оборону ВСУ вокруг Бахмута (до 2016 года этот город назывался Артемовск). Ранее военкор Александр Симонов сообщил, что штурмовые группы «музыкантов» взяли под полный контроль микрорайон Ступки и начали продвижение в районе Ильиновка.