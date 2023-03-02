Балерина Анита Пудикова рассказала о впечатлениях от роли роботов-близняшек в Atomic Heart

Анита Пудикова, балерина Большого театра, ответила на публикации поклонников о том, что она сыграла роботов-близняшек по имени Правая и Левая.

“Здравствуйте! Меня зовут Анита, и я одна из близнецов-роботов из Atomic Heart. Только так теперь я буду представляться. Спасибо студии Mundfish Studios” за возможность принять участие”, -заявила балерина. Пудикова не скрывала, что участвовала в создании игры.

Также она разместила отрывок видео, на котором вместе с разработчиками и актерами создает движения для игры Atomic Hearts.На одном фрагменте Пудикова показывает позу, которую она приняла, чтобы схватить врага. Это напоминает классический балет. Она также упомянула, что помогала в захвате движений для роботов-близнецов и отметила, что “это был интересный опыт съемок”.

Atomic Heart вышла 21 февраля на PC, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Xbox Series X/S. VK Play распространяет игру в РФ и СНГ.