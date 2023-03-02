 

В Великом Новгороде подростки и мужчина подрались в автобусе

02.03.2023, 11:48, Разное
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Из-за того, что подростки вели себя шумно, пассажир автобуса вступил с ними в спор. Этот инцидент произошел в Великом Новгороде.

Об этом рассказал один из Telegram-каналов. Подростки отказались платить за проезд, когда вошли в автобус. Они произвел оплату только после того, как им пригрозил водитель. Подростки начали шуметь, и один из пассажиров вступил с ними в спор. Это привело к драке. После этого подростки покинули автобус.


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