В Великом Новгороде подростки и мужчина подрались в автобусе

Из-за того, что подростки вели себя шумно, пассажир автобуса вступил с ними в спор. Этот инцидент произошел в Великом Новгороде.

Об этом рассказал один из Telegram-каналов. Подростки отказались платить за проезд, когда вошли в автобус. Они произвел оплату только после того, как им пригрозил водитель. Подростки начали шуметь, и один из пассажиров вступил с ними в спор. Это привело к драке. После этого подростки покинули автобус.