Украину подталкивают к переговорам, давая понять, что военная помощь ограничена по времени

В последнее время становится всё понятнее, чего хочет Запад в рамках украинского кризиса, пишет Focus Online. Издание считает, что лидеры западных стран всё активнее подталкивают Владимира Зеленского к переговорам с Владимиром Путиным, давая Киеву понять, что предоставляемая военная помощь ограничена по времени.



AP

В непубличных разговорах канцлер ФРГ Олаф Шольц убеждает Владимира Зеленского начать переговоры с Владимиром Путиным, пишет Focus Online: издание считает, что в пользу такого утверждения говорят два недавних события.

Первое связано с высказыванием советника Джо Байдена по безопасности Джейка Салливана: выступая на американском телевидении, Салливан заявил, что Германия была согласна поставить Украине танки «Леопард-2» только в том случае, если США поставят Украине свои танки «Абрамс». Реагируя на это высказывание, пресс-секретарь правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер попытался смягчить его, заявив о «конструктивных переговорах» c американской стороной, в рамках которых стороны нацелены на скоординированные решения.

При этом не стоит забывать, что Олаф Шольц на протяжении очень долгого времени не решался поставить Украине «Леопарды» и БМП «Мардер», напоминает Focus Online. Для принятия решения потребовалось давление извне. Теперь же решение по «Леопардам-2» и «Абрамсам» принято, однако в отличие от немецких танков «Абрамсы» ожидаются на Украине только к концу года, что вызывает вопросы по поводу того, нужны ли они будут к тому времени, отмечает издание.

Здесь нужно упомянуть второе недавнее событие, пишет Focus Online: публикация в американской газете The Wall Street Journal, согласно которой Олаф Шольц и Эммануэль Макрон в ходе недавней совместной встречи в Париже призывали Владимира Зеленского к началу переговоров в Россией. Согласно указанной информации, Шольц и Макрон убеждали Зеленского начать переговоры к осени: как отмечает издание, эти заявления бросают тень на обещания США, так как к осени на Украине всё ещё не будет танков «Абрамс».

Об одном можно судить точно, считает Focus Online: утверждение о том, что переговоры не идут, является ложным. Переговоры идут, причём весьма интенсивные: Шольц и Макрон говорят как с Зеленским, так и с Путиным, американские чиновники находятся в постоянном контакте и диалоге с украинскими.

«Становится более ясно, чего хочет Запад. Несмотря на публичные заявления о верности и стойкости, Украине дают понять, что военная помощь ограничена по времени. От Зеленского ждут, что из «президента войны» он превратится в «президента мира». Всё большее число западных стран считает несбыточным намерение освободить все занятые Россией территории», — пишет Focus Online.