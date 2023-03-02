Опрос выявил самые популярные варианты цвета iPhone

Компания Consumer Intelligence Research Partners провела опрос владельцев смартфонов серии iPhone 14, чтобы определить, какие цвета Apple пользуются наибольшей популярностью.

В результате в декабре 2022 года 42% владельцев iPhone 14 Pro и Pro Max выбрали фиолетовую модель, в то время как 23% приобрели черный смартфон. Около 24% предпочитают золотую модель, и только 11% – серебристую.

Владельцы iPhone 14 и 14 Plus выбрали голубую модель в 27%, 26% – черный, 22% предпочли фиолетовый цвет, 14% респондентов предпочли красный iPhone, а еще 12% – белый.

Аналитики утверждают, что Apple заметила высокий спрос на фиолетовый iPhone 11/12, поэтому выпустила большое количество iPhone 14 Pro в этом цвете. Возможно, именно поэтому компания активно продвигала фиолетовую модель в новой линейке.