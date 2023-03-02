 

Нью-Йорк Рейнджерс” выиграл матч НХЛ благодаря голу россиянина

02.03.2023, 10:25, Разное
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“Нью-Йорк Рейнджерс” обыграл “Филадельфию Флайерз” в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встречу принимала “Филадельфия”. Она завершилась в овертайме, в котором гости выиграли со счетом 3:2. За “Рейнджерс” шайбы забросили Крис Крайдер и Михей Зибанежад. Победу одержал Владимир Тарасенко (российский нападающий), на счету которого также две передачи. Голы за хозяев забили Скотт Лоутон и Оуэн Типпетт.

Тарасенко, игрок “Сент-Луис Блюз”, был обменян в “Рейнджерс” в феврале. Он сыграл в десяти матчах за “Рейнджерс”, забив три гола. Тарасенко является ветераном НХЛ с 2013 года. В течение десяти лет он был игроком “Сент-Луис Блюз”. В 2019 году он выиграл Кубок Стэнли.


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