Нью-Йорк Рейнджерс” выиграл матч НХЛ благодаря голу россиянина

“Нью-Йорк Рейнджерс” обыграл “Филадельфию Флайерз” в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встречу принимала “Филадельфия”. Она завершилась в овертайме, в котором гости выиграли со счетом 3:2. За “Рейнджерс” шайбы забросили Крис Крайдер и Михей Зибанежад. Победу одержал Владимир Тарасенко (российский нападающий), на счету которого также две передачи. Голы за хозяев забили Скотт Лоутон и Оуэн Типпетт.

Тарасенко, игрок “Сент-Луис Блюз”, был обменян в “Рейнджерс” в феврале. Он сыграл в десяти матчах за “Рейнджерс”, забив три гола. Тарасенко является ветераном НХЛ с 2013 года. В течение десяти лет он был игроком “Сент-Луис Блюз”. В 2019 году он выиграл Кубок Стэнли.