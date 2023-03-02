Как безработному оформить субсидию на ЖКУ

Потерявшие работу россияне могут рассчитывать на финансовую помощь со стороны государства для оплаты услуг ЖКУ. Субсидия предоставляется на шесть месяцев, после чего надо снова подавать заявление. Размер выплат зависит от региона, дохода всех проживающих в квартире и непосредственно от размера самой “коммуналки”.

Для получения статуса “Безработный” трудоспособный гражданин должен стать на учет в службе занятости и подтвердить, что он находится в поиске работы. Для регистрации потребуется стандартный набор документов: паспорт и СНИЛС, трудовая книжка и ИНН, аттестат (диплом), а также выписка о зарплате от последнего работодателя.

После того как статус утвержден и получена соответствующая справка, проще всего обратиться в местный МФЦ или заполнить онлайн-заявку на Госуслугах. Еще один вариант – обратиться в центр жилищных субсидий.

По общему правилу претендовать на субсидию может та семья, которая более пятой части совместного дохода вынуждена тратить на “коммуналку”. Но критерии могут различаться по регионам. Например, в Петербурге допустимо тратить на ЖКУ не более 14% от доходов, а в Москве – не более 10%.

Определенный размер субсидии где-либо не прописан, но он рассчитывается по утвержденной формуле. Например, возьмем семью из двух человек, проживающую в Москве, с общим доходом 50 тыс. рублей, из которых 8 тыс. рублей уходит на “коммуналку”. Если субсидия будет одобрена, то ее размер составит 11 тыс. рублей в месяц. Размер выплат в Петербурге для семьи с аналогичными вводными данными будет несколько ниже – 9 тыс. рублей.

Важно учитывать, что на субсидию не могут рассчитывать граждане, проживающие в слишком большой квартире. Норматив на человека – не более 18 “квадратов”. Также безработный, претендующий на помощь, должен быть в квартире зарегистрирован.