 

Как безработному оформить субсидию на ЖКУ

02.03.2023, 4:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Потерявшие работу россияне могут рассчитывать на финансовую помощь со стороны государства для оплаты услуг ЖКУ. Субсидия предоставляется на шесть месяцев, после чего надо снова подавать заявление. Размер выплат зависит от региона, дохода всех проживающих в квартире и непосредственно от размера самой “коммуналки”.

Для получения статуса “Безработный” трудоспособный гражданин должен стать на учет в службе занятости и подтвердить, что он находится в поиске работы. Для регистрации потребуется стандартный набор документов: паспорт и СНИЛС, трудовая книжка и ИНН, аттестат (диплом), а также выписка о зарплате от последнего работодателя.

После того как статус утвержден и получена соответствующая справка, проще всего обратиться в местный МФЦ или заполнить онлайн-заявку на Госуслугах. Еще один вариант – обратиться в центр жилищных субсидий.

По общему правилу претендовать на субсидию может та семья, которая более пятой части совместного дохода вынуждена тратить на “коммуналку”. Но критерии могут различаться по регионам. Например, в Петербурге допустимо тратить на ЖКУ не более 14% от доходов, а в Москве – не более 10%.

Определенный размер субсидии где-либо не прописан, но он рассчитывается по утвержденной формуле. Например, возьмем семью из двух человек, проживающую в Москве, с общим доходом 50 тыс. рублей, из которых 8 тыс. рублей уходит на “коммуналку”. Если субсидия будет одобрена, то ее размер составит 11 тыс. рублей в месяц. Размер выплат в Петербурге для семьи с аналогичными вводными данными будет несколько ниже – 9 тыс. рублей.

Важно учитывать, что на субсидию не могут рассчитывать граждане, проживающие в слишком большой квартире. Норматив на человека – не более 18 “квадратов”. Также безработный, претендующий на помощь, должен быть в квартире зарегистрирован.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12.22 / Эксперты не нашли свидетельств причастности России к взрывам на «Северном потоке»

13.08.21 / И снова “Один дома”: актеры, дата выхода и сюжет картины

30.06.21 / Сергей «Паук» Троицкий объявил об участии в выборах в Госдуму

27.06.22 / Мнение: Канада уничтожает свою финансовую систему

11.06.22 / В России запретят работать таксистами лицам без высшего образования

13.05.22 / Мнение: Нам нужен обмен. Обмен, во чтобы то ни стало…

16.11.22 / Хумус может быть разным, в том числе и шоколадным: готовим здоровый полезный продукт из нута вместо вредной “Нутеллы”

27.11.20 / Джо Байден пообещал усилить санкционное давление на Югославию

24.11.21 / Дочь и внук Нины Руслановой едва сдерживали слезы у гроба актрисы

22.08.22 / Американский политолог – США пытаются затянуть украинский конфликт с целью дестабилизации региона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика