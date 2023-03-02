Hill – поспешный уход американских сил ускорил победу «Талибана»

Поспешный вывод американских войск из Афганистана в августе 2021 года стал одной из причин быстрого краха правительственных сил и победы движения «Талибан»*, говорится в отчёте специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана Джона Сопко. В документе также отмечается, что за 20 лет американцы так и не сумели обеспечить формирование в этой стране «независимых и самодостаточных» сил безопасности, хотя на это было потрачено около $90 млрд, пишет The Hill.



AP

По оценкам экспертов, американские власти допустили ошибки при принятии и осуществлении решений относительно вывода войск из Афганистана. Эти промахи в результате частично способствовали быстрому краху афганского правительства и захвату власти представителями движения «Талибан»* — которые также захватили себе массу оставленного в стране оружия и снаряжения западного образца, пишет The Hill.

Американские подразделения поспешно покинули Афганистан в августе 2021 года, не сумев организовать за 20 лет пребывания там местные «независимые и самодостаточные» силы безопасности, хотя общие затраты составили около $90 млрд. Об этом говорится в заключительном отчёте специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR) Джона Сопко.

По его оценкам, поскольку созданные при помощи американцев Афганские национальные силы обороны и безопасности (ANDSF) фактически «не могли действовать независимо», а установленные для развития их потенциала ориентиры были «нереалистичными», быстрый и окончательный крах этих местных правительственных подразделений на фоне вывода американских сил «был предсказуем».

В результате подразделения ANDSF буквально «растаяли» за несколько дней во время вывода американских сил, что позволило талибам довольно быстро вернуть под свой контроль Кабул и остальную часть Афганистана. Как отмечается в отчёте Сопко, такой быстрый распад был вызван тем, что у США не было «политической воли» и необходимых ресурсов, позволивших бы гарантировать успешное развитие афганской правительственной армии.

Как поясняет генеральный инспектор, из-за большой зависимости ANDSF от Вооружённых сил США решение о выводе всего американского военного персонала и резком сокращении американской поддержки серьёзно подорвало боевой дух афганских солдат и полицейских. Более того, из-за слабого планирования и недостаточного надзор за оружием и снаряжением, которое было ранее передано афганским правительственным силам, ситуация усугубилась, что привело к хаосу и неразберихе, подчёркивается в отчёте.

И в конечном итоге, уходящие американские войска фактически оставили в распоряжении талибов оружие и различную технику западного образца на общую сумму около $7,2 млрд, в том числе не менее 78 самолётов и более 40 тыс. различных транспортных средств, констатирует Сопко.

В его отчёте для конгресса, предназначенном для того, чтобы проинформировать американских законодателей о причинах того, почему афганское правительство так быстро потерпело крах после ухода американских войск, в числе виновников хаоса названа как администрация бывшего президента США Дональда Трампа, так и администрация действующего президента Джо Байдена, пишет The Hill.

По мнению генерального инспектора, заключённое в 2020 году администрацией Трампа с талибами соглашение о выводе американских войск «привело в движение серию событий, имеющих решающее значение для понимания краха ANDSF». При этом решение президента Байдена реализовать запланированный вывод сил, о котором он объявил в апреле 2021 года, также напрямую повлияло на каждое последующее действие как американской, так и афганской администрации, говорится в докладе.

Результатом этой политики стал хаотичный вывод войск, который сопровождался большим количеством погибших как из числа американских военных, так и среди афганцев, включая жертв теракта у ворот кабульского аэропорта, когда тысячи мирных жителей отчаянно пытались покинуть страну. Все обстоятельства и последствия действий американской администрации и военного командования сейчас находятся в центре сразу двух расследований, которые были организованы по инициативе американских законодателей, пишет The Hill.

Председатель комитета по иностранным делам в палате представителей Майк Маккол (республиканец от штата Техас) инициировал первое из них в январе. А почти месяц спустя председатель комитета по надзору в палате представителей Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) направил ряд писем в адрес Белого дома, Министерства обороны США, Государственного департамента и других ведомств, чтобы запросить различные документы, связанные с этими событиями, поясняется в статье.

Хотя американские войска уже не находятся в Афганистане, администрация США и конгресс продолжают выделять этой стране гуманитарную помощь. При этом специальный генеральный инспектор по восстановлению Афганистана обязан ежеквартально отчитываться перед ними о ситуации на месте, пишет The Hill. Для составления недавнего отчёта Сопко опросил большое количество официальных лиц как с американской стороны, так и из числа представителей бывшего афганского правительства.

И на основании этих бесед генеральный инспектор пришёл к выводу, что ключевым фактором такого быстрого краха Афганских национальных сил обороны и безопасности, которые практически капитулировали перед «Талибаном», было решение Вашингтона вывести из страны всех американских военных и подрядчиков, несмотря на то что афганские правительственные силы были неспособны действовать в одиночку.

Подразделения ANDSF были изначально сформированы так, что они функционировали только при поддержке со стороны военных подрядчиков — а как только те ушли, афганские силы просто рассыпались, лишившись опоры, рассказал один из бывших командующих войсками США в Афганистане. Поскольку для создания работоспособных сил безопасности требуются десятилетия, решение Трампа в феврале 2020 года придерживаться плана по выводу американских войск фактически «решило судьбу ANDSF», говорится в отчёте.

И как только Байден официально объявил окончательную дату вывода американских войск и военных подрядчиков, тогдашнее афганское правительство осознало, что у ANDSF фактически не остаётся возможностей для снабжения и тылового обеспечения, сообщил инспекторам бывший высокопоставленный афганский чиновник.

По его словам, проведённая до этого в период с марта по июнь 2021 года поспешная реструктуризация институтов безопасности Афганистана «подорвала сплочённость, боевой и моральный дух» правительственных подразделений, что в конечном итоге резко снизило их способность противостоять наступлению талибов.

Раздор усугубила и политика тогдашнего президента Афганистана Ашрафа Гани, который в тот момент «больше интересовался тактическими повседневными действиями по мелким второстепенным вопросам, а не крупными стратегическими проблемами, с которыми столкнулась страна», рассказал в беседе с генеральным инспектором бывший заместитель министра иностранных дел Афганистана Хекмат Карзай.

По его словам, даже после начала наступления талибов Гани продолжал проводить многочасовые заседания Национального совета по закупкам или городскому планированию, вместо того чтобы срочно принимать меры по обороне. В свою очередь, бывший министр внутренних дел рассказал, что службы безопасности проинформировали Гани о предстоящем выводе американских войск за несколько дней до публичного заявления Байдена на эту тему, однако афганское руководство расценило это как «заговор» и проигнорировало важные сигналы.

А когда об уходе американских войск было объявлено официально, афганское правительство «не смогло разработать стратегию национальной безопасности», сообщается в отчёте. Вместо этого Гани постоянно менял командование сил обороны и безопасности, опасаясь назначать туда более молодых и прогрессивных начальников, прошедших обучение под руководством американцев. В итоге это также подорвало моральный дух подразделений ANDSF, считает генеральный инспектор.



Кроме того, афганские официальные лица в значительной степени были отстранены от переговоров, касающихся подписания соглашения между США и талибами, отмечается в отчёте. Американские военные никогда чётко не сообщали афганскому правительству или руководству ANDSF о конкретных изменениях в политике, вынуждая руководство Афганистана теряться в догадках относительно того, к каким договорённостям и соглашениям в итоге пришли талибы и Вашингтон.



Между тем, за период с 2002 года Соединённые Штаты выделили почти $90 миллиардов в виде помощи ANDSF для обеспечения безопасности. Эти средства предназначались для создания в Афганистане независимых и боеспособных сил, способных держать под контролем «Талибан» и другие вооружённые группировки. Однако похоже, что американская и афганская администрации на протяжении всего этого времени так и не предприняли всех необходимых действий, чтобы эти планы действительно могли увенчаться успехом, заключает The Hill.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.