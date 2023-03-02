 

Спасите животное: живодер снимает на камеру издевательства над котом

02.03.2023, 2:40, Разное
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На Урале зоозащитники забили тревогу из-за появившихся в Сети роликов, на которых запечатлены издевательства над беззащитным котом. Мужчина, судя по всему, специально создал YouTube-канал, чтобы выкладывать туда ужасающие кадры.

Полуголый житель Екатеринбурга хватал пушистика за шкирку, заставлял его “качать пресс”, а на одном видео лапы животного перемотаны скотчем! Как пишет портал URA.ru, теперь неравнодушные жители намерены привлечь к ответственности живодера, который получает удовольствие, снимая все это на камеру, а также ищут возможность спасти питомца.


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