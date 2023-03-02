 

NTD – автомобили участников «Битлз» вновь воссоединились на юбилее легендарной модели Mini

02.03.2023, 2:15, Разное
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Автомобили музыкантов «Битлз» вновь воссоединились в Лондоне на юбилее легендарной модели Mini Cooper S. Как передаёт NTD, у каждого участника ливерпульской четвёрки был свой Mini. До наших дней сохранились автомобили Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра. Машина Джона Леннона попала в аварию в 70-х и считается утерянной.

Три автомобиля музыкантов «Битлз» вновь воссоединились в Лондоне. Легендарная модель Mini Cooper S в этом году празднует юбилей. Она появилась в 63 году как раз в то время, когда «битлы» начали свой путь к успеху.

У каждого музыканта был свой Mini. До наших дней сохранились автомобили Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра. Машина Джона Леннона попала в аварию в 70-х и считается утерянной.

КИРОН МОГАН, блогер: «Битлы» были большими фанатами автомобилей. В период с 63-го по 69 год они владели 15 Mini. Это очень много. У них были обычные Mini для поездок инкогнито, а также сумасшедшие Mini из ателье Radford.

Знаменитое лондонское ателье Harold Radford переделало Mini Cooper для музыкантов «Битлз», учитывая их вкусы и предпочтения. Например, для Ринго Старра автомобиль сделали трёхместным, чтобы сзади помещалась ударная установка.

У Джона Леннона Mini был чёрным, у Ринго Старра — бардовым, у Маккартни — зелёным. Самый яркий Mini принадлежал Харрисону.

СТИВ БУРКИНШОУ, реставратор автомобилей Mini: Автомобиль Пола Маккартни самый старый. Это Mini Cooper S 65 года. Первый Mini, перекроенный в ателье Radford.

Mini Cooper S — детище Джона Купера, который строил болиды для «Формулы-1». Он усовершенствовал «Мини», созданный конструктором Алеком Иссигонисом. Автомобиль получил двигатель мощностью 70 лошадиных сил и объёмом 1 литр. Он разгонялся до сотни примерно за 13 секунд. По тем временам он казался болидом с реактивным мотором. У большинства конкурентов разгон занимал 25 секунд.

Выставку трёх автомобилей «битлов» приурочили к 60-летию знаковой модели.

Дата выхода в эфир 28 февраля 2023 года. 


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