 

Интрижка с Кончаловским, брак без любви, потеря мужа и сына: секреты и испытания актрисы Купченко

01.03.2023, 18:25, Разное
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Сегодня, 1 марта, исполняется 75 лет знаменитой артистке Ирине Купченко. Она полюбилась зрителям по фильмам “Обыкновенное чудо”, “Одинокая женщина желает познакомиться” и многим другим картинам. Несмотря на славу, Ирина Петровна предпочитает молчать о личном и считается одной из самых скрытных актрис. Неудивительно, что некоторые факты ее биографии до сих пор остаются загадкой для многих поклонников.

Творческий путь Ирины Купченко был очень насыщенным. То же можно сказать и о ее личной жизни. Не секрет, что актриса обрела счастье в браке с народным артистом Василием Лановым и прожила с ним душа в душу 50 лет. Но не все знают, что этот союз стал для Купченко не первым.

Первый яркий роман артистка закрутила еще на заре карьеры. Будучи студенткой, Ирина Купченко сыграла в картине Андрея Кончаловского “Дворянское гнездо”. Во время съемок между актрисой и режиссером возникли чувства, но интрижка оказалась короткой и не привела ни к чему серьезному. Влюбленным удалось расстаться друзьями.

После разрыва с Кончаловским Купченко утешилась в объятиях другого коллеги по “Дворянскому гнезду”. Художник Николай Двигубский начал ухаживать за актрисой после ее расставания с режиссером. Вскоре влюбленные поженились, но союз оказался недолгим. Артистка быстро поняла, что настоящей любви с ее стороны в этом браке не было, и развелась с мужем.

В 1972 году Ирина Купченко вышла замуж во второй раз. С супругом, Василием Лановым, актрису свел театр Вахтангова. В этом союзе Ирина Петровна не только стала по-настоящему счастливой, но и родила двоих сыновей. Спустя год после свадьбы в семье появился наследник Александр, а еще через три – Сергей.

К сожалению, за последние 10 лет Ирина Купченко столкнулась сразу с несколькими тяжелыми испытаниями. В 2013 году они с мужем потеряли младшего сына Сергея. Наследник скончался в результате сердечного приступа, когда ему было 37 лет. А в 2021-м семье пришлось пережить еще одно горе. В начале года Василий Семенович попал в больницу с коронавирусной инфекцией, а 28 января его не стало. Ирина Петровна до последнего не могла поверить в смерть супруга.


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