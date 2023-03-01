NRK – в Норвегии полиция задержала Грету Тунберг в ходе протестов в Осло

Полиция Норвегии задержала Грету Тунберг и других экоактивистов, которые уже несколько дней проводят в правительственном квартале Осло акцию протеста против строительства ветряных электростанций в местах проживания саамов, пишет NRK. Известную шведку правоохранителям дважды за день пришлось выносить силой с места событий.



AP

Норвежская полиция задержала Грету Тунберг и других экоактивистов, которые уже несколько дней проводят в правительственном квартале Осло акции протеста против строительства ветряных электростанций в местах проживания коренного народа, пишет NRK. Известную шведку правоохранителям пришлось выносить силой с места событий.

По данным NRK, экоактивисты уже почти неделю проводят в правительственном квартале Осло акции протеста против строительства ветряных электростанций в местах проживания саамов. Молодые люди, среди которых Грета Тунберг, блокируют входы в министерства, вынуждая чиновников с начала недели работать из дома. Полицейские силой унесли шведку от здания Министерства финансов и Министерства климата и окружающей среды.

События начали разворачиваться ещё накануне у здания Министерства финансов, входы к которому заблокировали активисты. Однако на следующий день протестующие уже снова находились на месте у того же подъезда, откуда их выдворила полиция. В 09:29 полиция начала выводить протестующих, а в 09:51 Грету Тунберг унесли, когда она сжимала в руке саамский флаг.

Как отмечает автор статьи, двое полицейских подняли её, унесли и положили на землю, после чего Тунберг немедленно встала и убежала, а собравшаяся пресса следовала за ней по пятам. Уже в 10:48 Тунберг была снова задержана правоохранительными органами у здания Министерства климата. По словам руководителя оперативного отдела полиции Торе Барстада, всего было задержано восемь человек, передаёт телерадиокомпания NRK.