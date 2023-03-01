 

Оказалось, что мы – никто: добровольцев-участников СВО не считают ветеранами боевых действий

01.03.2023, 17:55, Разное
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Бюрократические механизмы не позволяют добровольцам, участвовавшим в спецоперации, получить государственную поддержку. Рисковавшие своей жизнью граждане остались без заслуженных в боях льгот.

Ветераны боевых действий в Афганистане, Чечне и Грузии освобождаются от налогов на земельные участки, они платят половину счетов за содержание жилплощади, а также пользуются медицинскими услугами безвозмездно.

По словам бойца отряда БАРС Владимира Литовки, добровольцам в подобной поддержке отказывают, ссылаясь на законодательство.

«Мы подписывали соглашение в одном экземпляре, нам ничего на руки не дали. Ни страховку, ни контракта. Забрали документы, телефоны. А теперь мы вернулись, и оказалось, что мы – никто. Нам также обещали местные выплаты, удостоверение ветерана боевых действий. Ничего нет», – рассказал он.

Даже в военной прокуратуре Литовке ничем помочь не смогли, поскольку социальная поддержка распространяется только на кадровых военных, солдат ВС РФ.

Получается, что заслуженные в боях льготы недоступны для людей, добровольно взявших в руки оружие, чтобы отстаивать интересы государства, которое в итоге забыло о них.


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