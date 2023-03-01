Не только чай и бульон: какие напитки стоит пить во время весенней простуды, чтобы быстрее избавиться от воспаления

Весенняя простуда сопровождается появлением неприятных симптомов, к которым относится усталость, боли в суставах, проблемы с кожей и пищеварением, насморк и кашель. Хотя иммунитет человека может бороться с воспалительными процессами, но нередко весной простуда длится очень долго. Это связано с тем, что в организм поступает много вредных веществ, которые негативно влияют на иммунитет. К ним относятся химикаты, красное мясо, алкоголь, сладкие и сильно обработанные пищевые продукты. Поэтому рекомендуется пить специальные напитки, которые укрепляют иммунитет и позволяют бороться с простудой.

Лимонная вода

Если вы ищете освежающий и ароматный напиток, содержащий много полезных элементов, то вода с лимоном считается идеальным выбором. Высокое содержание витамина С делает лимонную воду мощным антиоксидантом и противовоспалительным напитком. Эти антиоксиданты уменьшают окислительный стресс, основной фактор воспаления. Витамин С был способен уменьшать воспаление у людей с ожирением, гипертонией или диабетом путем снижения уровня глюкозы в крови натощак, а также маркеров воспаления, таких как С-реактивные белки и интерлейкин.

Сок сельдерея

Многие люди недооценивают полезность сока сельдерея, а также им не нравится вкус данного напитка. Однако сок сельдерея – это идеальный выбор при простуде и воспалении. Он содержит клетчатку, которая улучшает пищеварение и снижает риск возникновения запоров. Исследования показывают, что сок сельдерея обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают снизить риск появления хронических заболеваний, таких как болезни сердца и диабет. Он может улучшить гидратацию, что выступает прекрасной профилактикой хронических возрастных заболеваний.

Черный кофе

Кофе обладает противовоспалительными свойствами, поэтому становится прекрасным выбором при простуде. Согласно обзору, опубликованному в BMJ, кофе содержит такие соединения, как кахвеол, кафестол и кофеин, которые придают ему противораковые, антиоксидантные, антифибротические и противовоспалительные свойства. Лучше всего пить черный кофе, чтобы в полной мере насладиться его противовоспалительными свойствами, а также желательно отказаться от добавления сахара.

Ананасовый сок

Одним из наиболее изученных и мощных противовоспалительных средств является бромелайн, фермент, в изобилии содержащийся в ананасе. Он эффективен для лечения рака, ожогов и сердечно-сосудистых заболеваний, а также аллергии, синусита и артрита.

Одна из причин, по которой бромелайн настолько эффективен, заключается в том, что он обладает высокой биодоступностью, поэтому быстро усваивается организмом и остается эффективным в течение значительного периода времени.

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Теплое молоко с куркумой и корицей

Куркума – это желтовато-оранжевая пряность, обладающая мощными противовоспалительными свойствами. Куркумин, содержащийся в составе, помогает снизить риск многих хронических заболеваний, а также снимает боль при остеоартрите. Порошок куркумы легко смешивать со смузи, а также из него получается приятный чай. Но поскольку куркумин лучше усваивается организмом, если принимать его с небольшим количеством жира, то лучше всего готовить его с миндальным молоком и кокосовым маслом.

Зеленый чай

Зеленый чай богат антиоксидантами, которые борются с инфекциями, а также способствуют сжиганию жира и ускорению метаболизма. Самым важным ингредиентом зеленого чая считается матча, которая является источником мощных противовоспалительных полифенолов. Полифенолы зеленого чая укрепляют эпителиальный барьер в кишечнике и поддерживают здоровый состав кишечных микробов, что улучшает результаты лечения пациентов, страдающих воспалительным заболеванием кишечника.

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Имбирный чай

Имбирный чай – один из лучших напитков при воспалении. Вкусная специя использовалась на протяжении тысячелетий, чтобы успокоить расстройство желудка и тошноту, а также уменьшить боль. В дополнение к своим противовоспалительным свойствам имбирь действует как анальгетик, который является обезболивающим средством.

Терпкий вишневый сок

Если вам нравится вкус вишни и вы хотите сладкое лакомство, которое одновременно укрепляет здоровье, попробуйте стакан терпкого вишневого сока. Этот напиток полезен для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Он может снизить кровяное давление и уровень “плохого” холестерина.

Костный бульон

Он может использоваться для приготовления не только супов, но и полезного напитка. Бульон, приготовленный из костей и соединительных тканей цыплят, крупного рогатого скота и других животных, – это полноценный эликсир здоровья благодаря концентрации в нем питательных минералов, витаминов и аминокислот, которые поддерживают здоровый микробиом кишечника.

Таким образом, чтобы уменьшить воспаление и ускорить процесс выздоровления при простуде, целесообразно пить полезные напитки. Они обладают нужными свойствами, приятным ароматом и великолепным вкусом.