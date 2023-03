Мнение: Снова про аниме, но теперь со знанием дела (1 из 2)

Пару недель назад я рассказал, что отсмотрел три сезона разного аниме, остался недоволен увиденным и решил надолго закрыть для себя этот пласт мировой культуры. Немедленно после публикации я начал получать письма и комментарии. Выяснилось, что я невольно привёл в действие Закон Каннингема: “Лучший способ получить правильный ответ в интернете — не задать вопрос, а написать заведомо ошибочный ответ”.

Пожалуй, читатели меня переубедили — теперь я гораздо лучше ориентируюсь в жанре, и даже собираюсь скачать несколько аниме, которые мне особенно нахваливали. Ниже я публикую полученные письма и некоторые комментарии к посту. Мой изначальный пост можно прочесть вот здесь (ссылка на ЖЖ, ссылка на Дзен).

<…>

Анонимный читатель. Я большой ценитель аниме — уже лет 12 практически не смотрю западные фильмы/сериалы, в основном только аниме, в личной библиотеке около 250 сериалов.

Про просмотренное вами — список не самый удачный, хотя, вероятно, популярный среди молодежи, особенно среди парней 14+. В этом смысле вы идею уловили верно: часто аниме рассказывают про “непонятого подростка в углу класса и его травлю”. Но это не совсем то — и тот же “Ванпачмэн” ближе к западным комиксам. Порекомендую несколько других тайтлов.

1. В аниме есть такой жанр — спокон (спортивное аниме). Как раз в нем есть фокус на идее “работай — и будешь вознагражден”. Как правило, такое аниме воодушевляет. Из примеров рекомендую глянуть Бакуман — аниме про начинающих художников, которые завоевывают мир манги (японских комиксов). Там хорошая завязка и приятная в целом история. Еще — “Певучая Нодамэ”, про становление музыкантов; очень хорошая музыка, и сюжет тоже. Может, даже лучше Бакумана, особенно если вы не знакомы с японской культурой, так как тут попроще.

2. Есть ряд приличных романтических историй.

Tonikaku Kawaii — смотрим с женой. Спойлер: аниме начинается там, где обычно романтические истории заканчиваются, со свадьбы.

Net-juu no Susume — аниме про “полноценную жизнь онлайн” — об уволившейся с работы тридцатилетней женщине.

3. Интересный жанр — расслабляющее доброе аниме. Здесь рекомендую глянуть Yuru Camp — приятное аниме про походы и пейзажи.

4. Разное:

– Death Note — приличный детектив.

– Code Geass — политика + экшн.

– Legend of Galactic Heroes — очень старое аниме (1988 год что ли) с политическим уклоном. Очень длинное, но интересное. Космосага.

– Kings Avatar — редкое аниме, сделанное в Китае, по китайской длинной новелле о киберспорте.

– Maoyuu Maou Yuusha (Герой и владыка демонов) — снова сюжет начинается там, где обычно сюжеты заканчиваются — с битвы героя с владыкой демонов. Много позитивной политики и экономики, серьезно.

Если вдруг интересуют “попаданцы в игровые миры”, то две классики аниме — “Sword Art Online” и “Log Horizon”.

Что я смотреть не рекомендую, если вам не нравится чернуха: Наруто, Elfen Lied, GANTZ.

Аниме интересно, так как там встречаются сюжеты незападного типа. Кстати, довольно много аниме вырастает из манги (японских комиксов), которую выпускать относительно дешево, и поэтому там безумная конкуренция идей. Если манга “выстреливает”, то есть если странная идея находит своего читателя, то по ней делают аниме — а вовсе не по сценариям, написанным по плохому пересказу “Тысячеликого героя” Кэмбелла, как часто учат западных сценаристов.

Кирилл Джонсон. Посмотрев за последние годы сотни часов аниме и прочитав несколько сотен глав манги, возможно, я смогу дать достойный комментарий. Также вот пара моих старых статей на русском языке про аниме (ссылка 1, ссылка 2).

Те три сериала, которые вы просмотрели, находятся в самом низу моего списка предпочтений. Если бы я подумал о лучших и худших аниме, которые я когда-либо смотрел, то “Ванпанчмэн” и “Евангелион” стали бы худшими из них, так как первое чрезвычайно поверхностно, как западные фильмы о супергероях, а второе очень депрессивно, при этом не представляет особой культурной или художественной ценности. Смотреть “Токийский гуль” я вообще не смог.

Представьте, что японский блогер сказал бы: “Решил познакомиться с русской литературой, прочитал книги Донцовой, как рекомендовано”. Я бы посоветовал ему тогда прочитать что-нибудь из русской классики и рекомендовал бы пару книг, которые нравятся лично мне. Так и с аниме: лучше начать знакомство с жарном с “Тетради смерти” и, например, “Семейства шпионов икс”, которое довольно популярно сейчас, но которое я бы не стал оценивать чересчур высоко.

Итак, вот пункты, с которыми я категорически не согласен:

Во-первых, в аниме и манге часто учат, что основными факторами успеха являются усердный труд, а также капиталистический и экономический интеллект. Таких сюжетов там гораздо больше, чем в любом другом виде массового искусства.

Во-вторых, я не согласен с вашим тезисом, согласно которому русские детские мультфильмы ни в чём не уступают японской анимации. Аниме имеет гораздо более широкую аудиторию, при этом некоторые аниме привлекательны для взрослых бизнесменов, таких как вы или я, в то время как русские мультфильмы понравились бы только маленьким детям, причём и не самым умным из них. Это реальность. Россия может делать несколько вещей хорошо, но анимация, безусловно, не входит в их число.

Также с экономической точки зрения японские медиа-франшизы приносят гораздо больший доход, чем российские, цифры совершенно несопоставимы. Кстати, те аниме и манга, которые нравятся лично мне, коммерчески успешны (например, миллион просмотров), но всё же менее популярны, чем некоторые из самых популярных (например, более миллиарда просмотров по всему миру).

Что касается рекомендаций, то вот они.

Во-первых, “Тетрадь смерти”. Оно может вызвать разнообразные дискуссии и дать пищу для размышлений самым разным людям, оставаясь при этом интересным для практически любой аудитории. Например, у меня «Тетрадь смерти» вызвала мысли о философии Ницше и воли к власти. Лайт Ягами поднялся над общепринятой моралью и никогда не задавал себе вопроса о Раскольникове. Вы могли наблюдать то же самое с некоторыми лидерами 20-го века, такими как Сталин, который быстро накопил очень много власти и отдавал приказы об устранении других людей, чтобы увеличить свою собственную власть и продвигать свои планы. Это пример, как отличное аниме может заставить людей задуматься.

Для некоторых “Тетрадь смерти” может стать пищей для размышлений о философии, философии морали, философии политики или религии (все эти темы связаны с богами смерти) и т.д. Для других, — вероятно, для большинства, — оно будет интересно крутыми напряженными сценами и сюжетом, который постоянно заставляет зрителя удерживать внимание. Это то, о чем говорят классические произведения.

“Преступление и наказание” можно обсуждать со многих точек зрения, но читать его довольно скучно, особенно подростку. Я бы даже предложил добавить какое-нибудь приличное аниме в школьную программу, выбросив при этом что-нибудь лишнее. Мой личный фаворит — “Научное доказательство любви” и его второй сезон (r=1-sinθ).

У человеческого мозга есть часть, которая отвечает за базовое инстинктивное поведение, и есть часть, ответственная за базовое эмоциональное поведение. Эти части гораздо более древние, чем заключительная часть, та, что отвечает за рациональное мышление.

Итак, есть некоторые люди с более развитым неокортексом, чем у других, к лучшему это или к худшему. Для большинства людей инстинктивное или эмоциональное поведение имеет приоритет, и часто эти люди ведут себя более эмоционально или по-животному (например, любят или спариваются), естественно, не обременяя себя более сложными рациональными вопросами.

И есть люди, — небольшое меньшинство, согласно моим наблюдениям за реальностью, — у которых неокортекс является доминирующей частью мозга: они хотят сначала понять вещи, они хотят измерить, количественно оценить, изучить и докопаться до сути “почему?”. Мы склонны называть этих людей философами или, как в этом аниме, “сумасшедшими любителями науки”.

Итак, аспиранты в этой работе хотят понять, измерить и доказать то, что называется “любовь”, измеряя уровни гормонов, частоту сердечных сокращений, свои субъективные эмоции.

“Научное доказательство любви” занимательное, а сюжет и графика выполнены чрезвычайно профессионально. На моем старом ноутбуке у меня были сотни скриншотов различных аниме — в основном они выглядят настолько хорошо прорисованными (идеальное количество деталей, при этом без избыточного усложнения), что вы могли бы взять почти каждый кадр или почти каждую панель манги и выложить её как отдельное художественное произведение.

На мой взгляд, это гораздо более визуально привлекательно, чем классическое изобразительное искусство или особенно западное “современное искусство”.

Вот пара скриншотов, которые я сохранил из этого аниме:





Это всего лишь пара кадров из тысячи интересных, нарисованных подобным образом. А вот несколько рисунков автора манги на Pixiv (ссылка, не работает из России без прокси).

Музыка в этом аниме великолепна, как и озвучка (отдельное спасибо мисс Огуре за озвучивание Арики Ямамото). На мой взгляд, это вершина человеческого искусства. Может ли аниме быть лучше? Безусловно. Создано ли что-нибудь хотя бы близкое к этому до сих пор? Нет.

<…>

alexgarrison. Для меня главный плюс аниме — возможность увидеть, что в обычных сериалах не покажут из соображений экономии бюджета. Мультипликация всё стерпит. Хотите артобстрел города с невинными жителями внутри? Получите. Борьбу современного корабля с эскадрильями торпедоносцев времен Второй мировой? Пожалуйста. Масштабную битву стимпанкоподобных летающих кораблей? Без проблем. Хотите увидеть на экране жизнь в идиллическом городе будущего на Марсе? Получите, распишитесь.

Также в аниме не скупятся на отличную музыку — индустрия музыки и озвучки в Японии очень развита, так что во многих аниме великолепные опенинги и эндинги с отличной музыкой, много просто замечательных песен и достаточно отличных фоновых мелодий. Можно не смотреть аниме, а слушать, как я в последнее время и делаю. Вот, например, один из моих любимых саундтреков (ссылка). А вот анимированый концерт (ссылка). А вот песня на эсперанто (ссылка).

Еще японцы создали один из моих любимых жанров — Iyashikei. Цитата: “Это поджанр кусочка жизни, изображающий персонажей, живущих мирной жизнью в успокаивающей обстановке, и предназначенный для оказания исцеляющего воздействия на аудиторию”. Подобных сериалов на Западе я как-то не замечал, хотя, конечно, специально и не высматривал.

Главная проблема аниме — хорошее аниме нужно искать и смиряться с некоторыми особенностями данной культуры, которые зачастую режут глаза, типа девушек в очень откровенных нарядах, панцушотов и прочей ерунды.

Напоследок, одно из дурачеств японцев в аниме. Песня на матерном английском (ссылка).

janvarevvlad. “Арию” открыл недавно, очень умиротворяет. Если что — рекомендую Yuru Camp в том же направлении — тоже Iyashikei. Euphonium прошел мимо — может быть, теперь гляну после такого звука. Музыкальное Nodame Cantabile смотрели?

<…>

Анатолий. Хорошее аниме — “Мастера меча онлайн”. Войдя в компьютерную игру, игроки попали в виртуальный мир и не могут вернуться в реальность, пока не пройдут. И качество хорошее, и смысл есть. “Паладин издалека” — интересное аниме.

Идея, что нужно тренироваться, чтобы стать сильнее, есть в “Сильнейший в истории ученик Кэнъити”. Еще о игроках в онлайн-игры: “Аватар короля”.

<…>

miutu. [В исходном посте вы упомянули] подростковые аниме, так называемые сёнены и сэйнены. В аниме для более взрослой аудитории и темы повзрослее. Скажем, Берсерк, Монстр, Клеймор, ГиТС, Дзин-Ро. Это всё признанные мировые шедевры, а не эти ваши школьники в костюмах.

Кстати, аниме-арты в Стебл Диффьюжне получаются плохими. Для аниме есть специально тренированная сеть и её гибриды — Вайфу Дифьюжн.

<…>

kriptman. Так ты посмотрел три аниме одного жанра, причём предназначенные для мужской аудитории 14+ лет. Взрослые мужики смотрят K-On!, а не вот это всё. Это как посмотреть три мультфильма про супергероев и сделать выводы про все мультфильмы производства США.

И выбор сомнительный. Гуль я дропнул серии на пятой. Еву перетерпел сезона три из-за назойливого ажиотажа и тоже бросил.

Аниме про спорт навалом, одна из самых популярных категорий, там всё про тренировки и преодоление. Музыкальные аниме тоже про способы добиться успеха через труд, и их несколько штук каждый сезон (сезон — три месяца). Аналогично с кулинарными аниме.

Я бы посоветовал для начала “Чёрную Лагуну” посмотреть или “Ёрмунганда”. “Стальной алхимика” — только их два, нужно который новее, “Стальной алхимик: Братство”. “Великий учитель Онидзука”. “Ангельские ритмы”. “Волчица и пряности”. Ну и К-Он тоже, он того стоит. “Дорохедоро”. “Кайдзи”. “Созданный в бездне”.

tlkh. Второй алхимик лучше первого, но без первого не пойдет, к сожалению.

aka_melnar. А почему, собственно? Я вот только Братство и смотрел, было вполне нормально. Это же не продолжение первой экранизации, а более близкий к манге вариант.

sairon. “Волчица и пряности” очень капиталистическое аниме, культовое. “Sword Art Online” про компьютерные игры и виртуал, культовое.

radioactivez. Присоединяюсь к “Волчице” — единственное аниме, которое я выдержал помимо полнометражек, потому что тьфу. И ещё — “Когда плачут цикады”. Это типа триллер, очень необычный.

John Smith. “Ёрмунганд” меня реально зацепил, особенно когда после него Маск начал Starlink запускать.

yva. “Волчица и пряности” — почти учебник средневековой торговли и капитализма, плюс в первом сезоне там отличная открывающая песня (ссылка).

degerharde. Из детективов Odd Taxi пожалуй, не совсем детектив, но близко.

molejnik. Как можно малознакомому человеку советовать мейд ин эбисс?

kriptman. Он же бизнесмен и блогер. У него крепкие нервы и желудок. Тем более что реальная жесть только со второго сезона, первый полегче.

<…>

mmekarin. Аниме — это просто мультики, выпущенные в Японии, не больше и не меньше. Как любые мультики, имеют свою аудиторию (в частности, можете сравнить “Лифт”, “Ух ты, говорящая рыба”, “Крылья, ноги и хвосты” и “Ёжик в тумане” между собой, всё это совтские мультфильмы). Во всех аниме есть кусочки смысла, но это не значит, что они должны быть со смыслом, или что раз аниме, то сразу про хиккимори и т.п.

Хотите познакомится с разнообразием аниме, добро пожаловать в NGE, ну а потом посмотрите “Унесённые призраками”, и сразу станет понятно, что судить об аниме как о культуре на основании одного мультика так же глупо, как судить о Пушкине на основании одной “Капитанской дочки”.

<…>

gerralt11. Есть целое направление в аниме, как раз про то, как стать сильнее (обычно единоборства либо спортивная тематика), например “Сильнейший в истории ученик Кэнити” — тоже про школьника, но связка “чтобы быть крутым нужно круто впахивать” прослеживается практически в каждой серии.

<…>

belocvetnik. Вы не то смотрели. Гуля невозможно смотреть, он скучный. Тот же Волейбол как пример спортивного аниме, после которого даже мне, ненавидящему спорт, захотелось поиграть и чего-нибудь добиться. Про школьные отношения куча хороших аниме, основная идея которых не стать сверхгероем, а быть просто честным, порядочным и, что самое главное, добрым.

<…>

etagerka. Для оптимизма и вдохновения посмотрте Наруто и “Ван Пис”. Или любое аниме про спорт. Там всё как в жизни, и как надо: будешь много трудиться — вытянешь репку.

<…>

jagerms. Вы же не хотите сказать что западное кино — блокбастер и артхаус — суть одно и тоже?

Аниме (в среднем) поднимает более взрослые темы, чем западные или российские мультфильмы, которые практически полностью детские.

Аниме (в среднем), как и любые другие мультфильмы, дают большую творческую фантазию авторам, позволяя за разумные деньги реализовать что-то, что в фильмах бы стоило неадекватных денег на компьютерную графику. Это позволяет переводить количество в качество. Например, фэнтэзи сериалы. Запад сделал три игровых: Ведьмак, Властелин Колец и Дом Драконов. Один мне понравился, один средне, один совсем нет. А Япония за десятилетие наклепала сто аниме схожей тематики. Просто в силу дешевизны производства. Даже если 90 из них — уровень Амазон, что скорее всего так, остаются 10 годных аниме против одного цикла Льда и Пламени.

Книги без картинок имеют более узкую целевую аудиторию по сравнению с любым другим жанром, который визуализирует, а не предлагает читателю представить самому.

Западное фестивальное кино и артхаус (тут моё личное мнение) имеют более узкую целевую аудиторию. Японцы ухитряются впихивать взрослые темы в популярные произведения.

Так что если мне интересны взрослые темы, необычные миры и не хочется фантазировать, то аниме для меня на ступеньку выше любых конкурентов.

<…>

rus_logic. По графике “Смешарики” кроют аниме, как бык овцу. Я не понимаю, как можно смотреть эту слабую фирменную аниме-анимацию, когда для экономии в минуте 5 кадров, 3 из которых одинаковые.

А как обычно мимику рисуют — обнять и плакать.

<…>

darkwalker. А как же “GoShogun” про Макрон-базу? Один из первых вообще по ящику показаных, примерно в девяностых, по “2х2”. Там же где “Капитан Пауэр” шёл.

Есть много аниме для взрослых: не 18+ а просто с сюжеткой и проработаным миром. “Изгнанник”, например, который “Last Exile”. Никаких суперспособностей: старое ведро и курьерская работа в странном мире. “Райдбэк” — странные мотоциклы в недалеком будущем и люди, которые с ними связались. Про Джин Ро уже сказали выше.

“Стальной Алхимик” — классика уровня “Евангелиона”. “Манускрипт Ниндзя”, “Хелсинг”… много есть серьезных штуковин, на разный вкус и цвет.

<…>

sotkamo. “Атака титанов” же. Со второй серии объясняют, как капиталисты даже в условиях катастрофы продолжают угнетать.

<…>

andrey_ryndin. Аниме — это форма. И я знаю несколько шикарных аниме: “Призрак в доспехах”, “Призрак в доспехах 2” и “Могила светлячков” (не рекомендую смотреть эмоциональным людям). Но дело не в том, что это аниме, это просто такая форма.

Из многосерийных аниме — “Пираты черной лагуны” и “Призрак в доспехах”, 2 сезона. Кино и аниме выродились в сторону зрелищности и эротики с кровищей. Кино упало до уровня супергеройского фастфуда. Да, именно фастфуда. Современное кино — это как фастфуд, одни и те же дешевые игнредиенты смешивают в разном порядке, а по сути одно и тоже, и пипл хавает. Аниме тоже деградировало в сторону женщин-химер, собранных из кусков женщин разного возраста, и дикого секса с кровищей.

Жанр аниме мёртв. Он стал таким же фастфудом.

<…>

zenj. “Ghost in the shell” же. Можно сравнить аниме и голливудскую версию. При всем моем прохладном отношении к аниме, “Ghost in the shell” — очень даже хорошо.

<…>

lyuden. Советую “Ghost in the Shell”. И оригинальный фильм 1995 года, и сериалы. “Ghost in the Shell: Arise” смотреть не стоит, как и последнее нетфликсовское поделие. В сериалах затрагиваются темы:

1. Коррупции, отмывания денег, незаконной иммиграции, большой фармы, манипуляции фондовой биржей, терроризма, информационных войн, PTSD, старения населения, перераспределения имущества.

2. Проблемы ИИ, взаимодействия ИИ и людей, адаптации людей к кибернетическим имплантам, проблемы ухода в виртуальность.

<…>

ekamer. Вы пишете, что не видите в аниме связки “как поработал, так и заработал”. Полно такого. Например, аниме “Бакуман”. Школьники хотят быть лучшими мангаками. И чертовски целенаправленно, постоянно вкалывая, ошибаясь, конкурируя с другими, борясь с неудачами идут к своей цели. Никаких сверхспособностей. Только труд и упорство.

janvarevvlad. Да, тоже хотел порекомендовать Бакуман. И “Нодаме Кантабиле” туда же.

<…>

cansee. Аниме разные. В “Наруто” есть немало эпизодов, в которых показывают, сколько усилий прикладывает главный герой, чтобы получить свою силу. В одном из них учитель идёт по лесу, видит огромное количество побитых деревьев и понимает — Наруто всю ночь тренировался, пытаясь освоить новую технику. В другом эпизоде известный нинзя говорит Наруто что-то вроде: “Ты думаешь, что станешь хокаге (т.е. главой своей деревни), и тогда все признают, что ты крутой? Нет, это не так работает. Всё должно быть наоборот — сначала ты совершаешь много всего полезного, все признают что ты крутой, и только после этого тебя выбирают хокаге”.

<…>

lorfen21. Не знаю, кто вам посоветовал смотреть именно эти аниме, но данные произведения не годятся для новичков. Лучше начать с полнометражек от Макото Синкая или Миядзаки. Есть хорошие полнометражки и от других авторов.

<…>

wolfgangxiii. Аниме очень разное. Когда-то я им сильно увлекался, когда это ещё не было мейнстримом, и надо было изворачиваться, чтобы в нашей провинции уговаривать человека, катающегося в областной центр, чтобы он там потратил время и залил на жёсткий диск, чего получится достать. Или организовывать складчину, чтобы нам прислали штук двадцать дисков, которые потом себе раскопировали все участники.

Евангелион — это для любителей синдрома поиска глубинного смысла. Потому что надо и мультик поглядеть, и мангу-первоисточник прочитать, потому что там есть кой-чего, что в экранизацию не вошло. И потом ещё отдельно изучать сайтики с разбором отсылок и намеков. Мне это не надо, если честно. Я когда начинал смотреть, то ожидал мощного крошилова гигантских роботов, а там подростковая рефлексия во все поля. Но так как Евангелион признан легендарным, то я же не быдло был в свои 19 лет, чтобы иметь альтернативную точку зрения?

Ванпанчмэн — это стёб и ржака в чистом виде. Как комедия хорошо, но опять же не определяет всё аниме в целом. Даже наоборот, оно довольно сильно выделяется.

Токийского гуля я не смог смотреть, уже слишком вырос, скучно.

Чем привлекали японские мультики с играми — отдельный уникальный вкус в стилистике. Если они брали европейское фентези, то получалось своё уникальное виденье. И мечей, и драконов, и принцесс. Если брали хорроры — там такая необычная демонятина, какую гайдзинам никогда не придумать. Если романтика, то всё своеобразное, розовое и блестящее, со стразиками, как нигде больше. Ну а всякий киберпанк и научная фантастика — тут японцы просто классики, хотя официально классиками считаются всякие Гибсоны.

Именно вот эта вот штука — отточенные мелкие детали и изящная стилистика, оно больше нигде не встречается.

Японцы как-то очень погано снимают кино, и при этом добились высот в анимации. Так, например, у них “сэйю”, актеры озвучивания, — это прямо классная профессия. Пишут, что пойти сниматься в кино, после того как не получилось устроиться в сэйю — это как пойти в Педагогический, когда не поступил в Политех. Может, малость приукрашено, но когда я ещё увлекался аниме, как правило, они шли с субтитрами, не всегда русскими. Спустя годы наши подтянулись, и стали озвучивать великим и могучим поверх выразительных японских кривляний — это крайне печально. Уровень качества озвучки просто несравним.

Кроме того, обычно аниме четко бьётся на целевые аудитории, по годам и полу. Так, например, если целевая аудитория — мальчики 14 лет, то в кадре будет много сочных девочек. А мальчики как раз будут одарены волшебной силой просто так. Но если рассматривать произведения посерьёзнее, там становится всё гораздо интереснее.

Например, есть такой легендарный дяденька Хаяо Миядзаки. Его красивая сказочка “Унесённые призраками” даже Оскара взяла за лучший иностранный фильм, хотя она и мультик.

А “Мой сосед Тоторо” — это просто бытовуха повседневная с каплей детской магии, которую не видят взрослые. Говорят, что японские школы закупили этот мультфильм, чтобы показывать школьникам в рамках патриотической программы, чтобы любили родные края. Правильно сделали. Там так тепло и лампово всё показывается, что я после просмотра тоже начинал немножко любить сельскую Японию, хотя она мне вообще не родная.

Мой любимый мультик был когда-то “Порко Россо””Алый Свин”. Главный герой — человекоподобная свинья, а в остальном это такая реалистично-романтическая история про ретро-пилотов (Миядзаки любит самолётики).

“Ветер усиливается” — про мальчика который хотел стать инженером и придумывать самолётики. И быт, и романтика, и упорная ходьба к мечте, и драма. Ничего конкретного, но цепляет внутри.

У Миядзаки есть коллега-совладелец студии Джибли, Звать его Исао Такахата, так он тоже рисует качественно, но как-то по сюжетам у него более реалистично и повседневно.

“Могила светлячков” — экранизация книги. Драма, про то как американцы скинули пару ядерных демократий, и простой мальчик с сестрёнкой остались сиротами. На мягкий подростковый мозг просто ударное воздействие. Когда не ожидаешь, что мультики могут говорить о серьёзном, то аж дыхание перехватывает.

“Только вчера” — это вообще рефлексия взрослой тётеньки. Вспоминает детство. Вокруг простой быт опять. В подростковом возрасте я совсем это не оценил. Сейчас, наверно, больше бы понравилось, ибо дорос.

А есть вот такое:

“Perfect Blue””Идеальная синева” — девушка пела на сцене, поп-звездочкой была, потом пошла в кино сниматься, а за ней маньяк начал следить. Вот прямо американский стандартный низкобюджетный триллер. Интересно с энтомологической точки зрения. Мол, и такое аниме бывает.

“Актриса тысячелетия” — опять рефлексия. Съёмочная группа берёт интервью у известной старой актрисы. И то, что она рассказывает про жизнь, визуализируется в стиле тех фильмов, в которых она снималась.

“Летние войны” — Умирает бабушка — глава семьи. И собирается огромная семья, чтобы хлопотать. Там весь набор типажей и семейных взаимодействий.

“Джин-ро””Волчья бригада” — серьёзный реализм. У солдата на глазах подрывает себя девушка-повстанец. У него психологическая травма. Потому что он живой человек, а не герой какого-нибудь глупого аниме.

Это полнометражки. Из сериалов есть просто шедевральный “Меланхолия Харухи Судзумии”. Как и в Ванпанчмэне, авторы высмеивают жёстко героическое фэнтези-аниме, но тут сработано более тонко и изящно. Навалены в кучу и прыжки во времени, и экстрасенсы, и андроиды, и невероятная сила. И всё это типа скучнейшая бытовуха, плюс нелинейное повествование. Там есть одна из величайших дерзких шуток. Во втором сезончике из 12 серий… [Примечание О.М.: вырезал спойлер] …когда оно таки решается, там прямо катарсис. Я считаю это уникально и круто. Но, судя по отзывам, я один так считаю. Просто делюсь вот. Смотреть не обязательно.

Есть фантастический сериал “Ковбой Бибоп”. По нему не так давно сделали нетфликс-сериальчик. Вышло на троечку. Мультик очаровательнее.

Будущее. Свободные ловцы преступников, фрилансеры. Проблемы с деньгами. Не очень удачные повороты жизни. Грустные истории одиноких людей.

Мне подростковому не понравилось, потому что я именно ждал убер-нагибательства, успешного затаскивания каток и в целом супер-геройства. А оно гораздо более взрослое, и потому спокойное, серое, печальное. Плюс джаз в виде саундтрека, который как оливки, лишь с возрастом начинает нравиться.

<…>

sun_27. “Волчий дождь” ещё в закладочки надо. Совсем не Гуль или Евангелион, да и стоит того.

<…>

deathtiny. Понимая, что “вряд ли скоро созреете”, всё же осмелюсь рекомендовать первый сезон “Меланхолия Харухи Сумзумии”. Это хорошо дополнит ваше представление о сути аниме. Красивые девушки, пронзительная музыка, фансервис…

<…>

ilyachalov. Соглашусь с читателями, которые уже указали вам, Олег, в комментариях на вашу ошибку: вы взяли на просмотр три аниме, предназначенные для подростков. Ещё можно было взять первый попавший топ по аниме: подавляющее большинство аниме-топов забито аниме для детей. Между тем в аниме есть много более серьезных произведений, в том числе для взрослых (я не имею в виду хентай и тому подобное, это отдельная тема).

С другой стороны, даже для детей есть огромное количество аниме, в которых школьник берется за своё хобби и планомерно идёт от новичка к вершинам. (Насколько я понимаю, вас интересуют аниме воспитательного характера, таких аниме довольно много). Тут в основном речь про спортивные аниме (спокон).

Впрочем, во всех жанрах аниме есть довольно много проходных, дешевых образчиков. Поэтому нельзя судить обо всем аниме по трем сериалам, отобранным по случайным репликам в интернете.

Посоветую вам мои любимые образцы, а вы решайте, смотреть или нет.

1. Активный спокон для детей. Мои любимые — “Первый шаг” (бокс), “Haikyu!!” (волейбол), Инициал “Ди” (автомобильные гонки на горных дорогах).

2. Есть спорт, который задействует не мускулы, а интеллект. Эта рекомендация тоже для детей, но я посмотрел с удовольствием: “Хикару и го”, “Сион и Король” (игра в сёги и параллельно — детектив с поиском убийцы).

3. Для взрослых. Есть много всего хорошего. Первое, что вспомнилось, на мой вкус, который очень специфический (да еще рисовка непривычная):

— Акаги, легенда маджонга, 2005 (игра в маджонг на деньги, триллер, криминал, якудза).

— Кайдзи, 2007 (один из двух сериалов, вдохновлявших создателей “Игры в кальмара”).

4. Развлекательные, первое, что вспомнилось из хорошего:

— Манускрипт ниндзя, 1993 (приключения с закосом под историчность).

— Город, в котором меня нет (детектив, фантастика, триллер).

— Паразит, 2014 (фантастика).

— D: Жажда крови, 2000 (вампиры. Не люблю жанр, но этот фильм хорош).

— Берсерк, 1997 (тёмное фэнтези. Тоже не люблю жанр, но конкретно этот фильм неплох. Имеет смысл смотреть только первые сезоны, современный перевыпуск можно не смотреть).

—

В один пост всё не влезло, вторая часть выйдет в 12 часов.