Стрижка “волчонок”: особенности самой модной разновидности боба весны 2023

Прически в стиле боб на сегодняшний день очень популярны. И создается впечатление, будто каждый день в мире моды появляется что-то новое. И почему-то каждая новая стрижка кажется более интересной и привлекательной, чем предыдущая. В 2023 году весной в тренде новейший стиль – «волчонок», который совершенствует привычный боб.

Главный тренд весны

Стрижка «волчонок» — это последняя тенденция, которая обязательно добавит изюминку вашему образу. И самое лучшее в этой стрижке – то, что она очень универсальна, подходит для многих модных стилей и хорошо смотрится практически на любом типе волос.

Что такое «волчонок»

Стрижка «волчонок» представляет собой сочетание двух стилей прошлого сезона: боб и «волк». Это тренд сезона с прямыми и мягкими слоями, что делает его одним из самых универсальных образов. Такая стрижка представляет собой более короткую версию стрижки «волк». Это означает, что самые длинные пряди должны едва касаться плеч. Так же, как стрижка «волк», стрижка «волчонок» должна состоять из множества хорошо сочетающихся между собой слоев.

Идеальная прическа

Добавьте немного бликов к этой стрижке, чтобы показать ее движение и текстуру. И самое главное, что она подходит для любой формы лица.

Сочетание тяжелой уложенной челки и многослойных кончиков — лучший выбор для прямых и густых волос. Подчеркните текстуру этой стрижки цветом: яркие блики добавят еще и объема.

Стрижка для блондинки

Попробуйте такую стрижку до плеч с рваными слоями и челкой. Эта универсальная прическа снимает вес с густых волос и придает объем тонким волосам.

«Волчонок» для кудрявых

Стрижка «волчонок» подходит для любого типа волос, включая кудрявые. И даже выглядит на волнистых волосах особенно хорошо, поскольку слои демонстрируют кудри.

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Только не стоит забывать о том, что вьющиеся волосы при высыхании сжимаются. Это означает, что фактическая стрижка должна быть длиннее, когда они влажные.

Ровнослойная стрижка

Эта прическа стильная и идеальная для средней длины волос. Прическа с длинными слоями, аккуратно уложенной челкой и тонким обрамлением лица проста в укладке и уходе. При укладке этой стрижки важно использовать утюжок для создания волн.

Классика, но не совсем

Эта прическа имеет классическую форму «волчьей» стрижки, более полную вверху и сужающуюся к низу. Слои придают ей необходимую структуру, но она кажется более легкой и менее радикальной, чем другие варианты.

И как уложить эту стрижку? Чем меньше вы делаете, тем лучше, поскольку естественность придает волосам магию. Высушив челку феном и дав остальным волосам высохнуть на воздухе, вы получите отличный результат легко и без проблем.

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В пепельно-сером цвете

Эта пепельно-серая прическа привлекает взгляды также за счет различной длины. Цветные блики и челка, обрамляющие лицо, создают образ в стиле аниме.

Рыжие тона

Эта рыжая стрижка создает атмосферу ретро 70-х. Благодаря смелому выбору рыжего цвета волос и кокетливых слоев этот образ обязательно привлечет внимание окружающих. Лак для волос и щипцы для завивки помогают с легкостью создать эту многослойную прическу. Она выглядит потрясающе практически на любой форме лица. Структурированные стрижки создают легкий, небрежный образ, который никогда не выйдет из моды.

Что просить у стилиста

Если вы убеждены, что стрижка «волчонок» идеально вам подходит, и вы готовы идти в салон, убедитесь, что вы пришли с соответствующими фотографиями в руках. Фотографии именно того, что вы ищете, гарантируют, что ваш стилист достигнет желаемого образа. Также рекомендуется принести фотографии того, что не нравится. Попробуйте выбрать изображения, на которых кто-то с формой лица и текстурой волос похож на вашу.

Как укладывать стрижку

Когда дело доходит до укладки этой стрижки дома, – это мечта минималиста. Короткая стрижка сокращает время на укладку, а искусные слои означают, что она прекрасно выглядит практически без усилий. Лучше всего сушить волосы естественным путем, а затем при необходимости слегка поправлять с помощью утюжка.

Что касается ухода в салоне, то, как часто вам нужно записываться на прием к специалисту, зависит от здоровья ваших волос и от того, как часто вы используете утюжок. Обычно салон посещается каждые восемь недель, но если вы хотите, чтобы эта стрижка была стильной и свежей, вы можете посещать своего парикмахера также на неделю или две раньше, чтобы сохранить форму.